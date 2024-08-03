В субботу электричество резко подешевеет

Самой высокой - 250,08 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в субботу вечером, с 19 до 20 часов, а самой низкой - с 14 до 15 часов, когда она упадет до 6,41 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия в субботу будет стоить столько же, сколько и в Эстонии. В Финляндии она будет во много раз дешевле, в среднем 17,18 евро за мегаватт-час. Выше всего цена на электроэнергию будет в этот день в Польше - 104,50 евро за мегаватт-час.

В июле средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 97,97 евро за мегаватт-час, что на 23,1% больше, чем в июле 2023 года, когда средняя месячная цена составила 79,56 евро за мегаватт-час. По сравнению с июнем средняя биржевая цена выросла примерно на 6,9%. в этом году средняя месячная цена была выше только в январе, когда она достигла 126,48 евро за мегаватт-час.

5 января в Эстонии была зафиксирована рекордно высокая стоимость электроэнергии - в этот день она составила в среднем 890,54 евро за мегаватт-час. Предыдущий дневной ценовой рекорд относится к 17 августа 2022 года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро, а в течение одного часа достигала 4000 евро за мегаватт-час.