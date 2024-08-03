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Руководители школ о новом плане властей: это может принести вред, а не пользу

Ану Вийта-Неухаус
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Министерство планирует изменить закон и реформировать трудовые договоры руководителей школ. План введения срочных договор не остался без внимания. На фото - многолетний директор Таллиннского французского лицея Лаури Леэзи.
Министерство планирует изменить закон и реформировать трудовые договоры руководителей школ. План введения срочных договор не остался без внимания. На фото - многолетний директор Таллиннского французского лицея Лаури Леэзи. Фото: Mihkel Maripuu

Министерство образования и науки хочет заменить бессрочные трудовые договоры директоров школ на срочные, а также в будущем устраивать открытые конкурсы на должность руководителей учебных заведений и организовывать регулярные аттестации.

С помощью предлагаемых изменений министерство хочет унифицировать стандарты школ, но руководители школ говорят, что этот план может принести вред, а не пользу.

Чиновники от образования приводят цифры - например, по данным PISA, Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся, эстонские школьники занимают пять первых мест в Европе по креативному мышлению, но руководители школ - одни из отстающих.

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