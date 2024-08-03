Руководители школ о новом плане властей: это может принести вред, а не пользу

С помощью предлагаемых изменений министерство хочет унифицировать стандарты школ, но руководители школ говорят, что этот план может принести вред, а не пользу.

Чиновники от образования приводят цифры - например, по данным PISA, Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся, эстонские школьники занимают пять первых мест в Европе по креативному мышлению, но руководители школ - одни из отстающих.