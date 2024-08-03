Министерство образования и науки хочет заменить бессрочные трудовые договоры директоров школ на срочные, а также в будущем устраивать открытые конкурсы на должность руководителей учебных заведений и организовывать регулярные аттестации.
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Руководители школ о новом плане властей: это может принести вред, а не пользу
С помощью предлагаемых изменений министерство хочет унифицировать стандарты школ, но руководители школ говорят, что этот план может принести вред, а не пользу.
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