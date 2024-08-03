Что-то новенькое Рынок недвижимости в июле преподнес сюрприз

Перевод: Вера Копти

«Если июльскую активность сделок сравнить с докризисными годами, то можно сказать, что солнце и жара сделали свое дело и это был вялый летний месяц. Однако в контексте последних двух лет июль дал достойный результат», - прокомментировал Вахтер.

В прошлом месяце в Таллинне в общей сложности было заключено 884 сделки купли-продажи недвижимости. «40 сделок в рабочий день - это признак улучшения, и хочется надеяться, что эта тенденция сохранится», - добавил он.

В июле средняя цена квадратного метра квартир в Таллинне составила 2970 евро, а медианная цена - 2750 евро. Самая дорогая квартира была продана в столице за 1 850 000 евро. «Примечательно, что средняя цена недвижимости практически осталась на уровне 3000 евро и колебалась всего на несколько процентов от месяца к месяцу», - сказал Вахтер.

По его словам, в случае с более дорогими квартирами на рынке все еще наблюдается серьезное взвинчивание цен, и заинтересованные в покупке настаивают, чтобы продавцы немного уступили в цене.

В Таллинне в июле было заключено 884 сделки купли-продажи недвижимости, что примерно на 3,5 процента больше, чем в июне. Общая стоимость сделок с недвижимостью в Таллинне в июле составила около 142 миллионов евро, или почти на один процент больше, чем в июне. В Таллинне также продано 25 частных домов, что на четыре больше, чем в июне.