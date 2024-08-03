Уникальная мыза ждет нового владельца, но не все так просто

Перевод: Вера Копти.

Мыза Малла принадлежит Ассе Сауга как собственнику компании Shambala OÜ. Хотя цена покупки мызы не разглашалась, сайт teatmik.ee показывает, что основные средства Shambala, которые много лет находились на нуле, в 2022 году внезапно превратились в 179 708 евро. Единственной недвижимостью компании является все та же мыза Малла.

До пожара 2018 года площадь главного здания мызы составляла почти 4000 м2. Из-за пожара здание лишилось крыши, обрушились почти все этажи. Кроме того, разрушения продолжаются. Сохранилась лишь часть потолков первого этажа.

«Если бы здание законсервировали сразу после пожара, первый и второй этажи были бы целы», - сказал Сауга.

Из главного здания более или менее целым сохранился только подвал. Массивная конструкция выдержала и пламя, и непогоду.

На территории усадьбы находится дом садовника, ставший жилым домом для Ассе Сауга. С одной стороны дома садовника расположена бывшая конюшня, в которой в настоящее время можно разместить до восьми человек. С другой стороны дома садовника находится сарай, в котором при необходимости могут расположиться человек 20. Эти три здания мызного комплекса более-менее в порядке.

Гораздо в худшем положении дома прислуги, подвал и свинарник. У этих зданий до сих пор есть крыши. Что касается прачечной и амбара, то они просто лежат в руинах.