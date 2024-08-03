Криптобизнесмен Ассе Сауга выставил мызу Малла на продажу, потому что не справляется с ее восстановлением, пишет Virumaa Teataja.
Уникальная мыза ждет нового владельца, но не все так просто
Перевод: Вера Копти.
Мыза Малла принадлежит Ассе Сауга как собственнику компании Shambala OÜ. Хотя цена покупки мызы не разглашалась, сайт teatmik.ee показывает, что основные средства Shambala, которые много лет находились на нуле, в 2022 году внезапно превратились в 179 708 евро. Единственной недвижимостью компании является все та же мыза Малла.
До пожара 2018 года площадь главного здания мызы составляла почти 4000 м2. Из-за пожара здание лишилось крыши, обрушились почти все этажи. Кроме того, разрушения продолжаются. Сохранилась лишь часть потолков первого этажа.
«Если бы здание законсервировали сразу после пожара, первый и второй этажи были бы целы», - сказал Сауга.
Из главного здания более или менее целым сохранился только подвал. Массивная конструкция выдержала и пламя, и непогоду.
На территории усадьбы находится дом садовника, ставший жилым домом для Ассе Сауга. С одной стороны дома садовника расположена бывшая конюшня, в которой в настоящее время можно разместить до восьми человек. С другой стороны дома садовника находится сарай, в котором при необходимости могут расположиться человек 20. Эти три здания мызного комплекса более-менее в порядке.
Гораздо в худшем положении дома прислуги, подвал и свинарник. У этих зданий до сих пор есть крыши. Что касается прачечной и амбара, то они просто лежат в руинах.
Часть усадебного комплекса представляет собой обнесенный стеной фруктовый сад с летней кухней и фонтаном. Мызе также принадлежат 50 гектаров земли, часть из которых занимает парк.
Однако многие строения или руины мызы Малла расположены за пределами недвижимости Сауга.
Сауга выставил мызу Малла на продажу в начале июля. «Это решение долго рассматривалось и анализировалось и было принято через неделю после Иванова дня», - сказал он.
Если первоначально собственник хотел за свою недвижимость 1 250 000 евро, то теперь цена снижена до 990 000 евро. По словам Сауга, заинтересованные уже есть, но ни с кем пока не договорились.
По словам советника Департамента охраны наследия Ляэне-Вирумаа Кадри Лепик, постановлением министра культуры от 30 марта 1998 года 19 строений мызы Малла признаны памятниками культуры.
«Советники департамента встречались с представителем OÜ Shambala один раз в 2022 году, когда мы ездили в Малла по его приглашению, чтобы ознакомить его с обязанностями владельца памятника и выслушать его планы», - сказала Лепик, вспоминая встречу с Ассе Сауга.
«В департамент не поступало ни ходатайство о разрешении на строительные работы, ни проект и вообще ничего, связанного с главным зданием мызы Малла», - сказала Лепик.
С объявлением о продаже и фотографиями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.