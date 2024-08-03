Жара-убийца: стало известно, сколько жителей Европы погибает от нагревания планеты

По оценкам экспертов, в период с 2000 по 2019 год ежегодно из-за жары погибали около 489 тысяч жителей планеты, при этом на Европейский регион приходилось 36 процентов смертей, или в среднем более 175 тысяч потерянных жизней каждый год.

«Эта цифра будет расти по мере нагревания планеты», - предупредил директор Регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. По его словам, в европейских странах температура повышается примерно в два раза быстрее по сравнению со средним мировым показателем.

Клюге отметил, что три самых теплых года за всю историю наблюдений в Европе были зафиксированы с 2020 года.

«В Европейском регионе ВОЗ тепловой стресс является основной причиной смертности, связанной с климатом, - сказал он. - Экстремальные температуры, подобные тем, которые мы переживаем в настоящее время, усугубляют хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые, респираторные и цереброваскулярные болезни, психические недуги и состояния, связанные с диабетом. Крайняя жара, которую мы испытываем, особенно опасна для пожилых людей, в частности, для тех, кто живет один. Она также может стать дополнительной угрозой для беременных женщин».

В ВОЗ подчеркивают, что больше правительств должны принимать меры по смягчению последствий тепловых шоков для уязвимых слоев населения. Более 20 стран в Европейском регионе ВОЗ разработали подобные планы, однако этого «недостаточно для защиты всех сообществ».

По оценкам Carbon Brief, 2024 год с вероятностью 95% станет самым жарким в истории.

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«Учитывая возможные сценарии будущего и все учащающиеся волны жары, которые затрагивают Эстонию, мы уже сейчас должны оценить сопутствующие риски и быть готовыми предложить людям возможности справляться с ними как можно лучше», - говорил в июле мэр Таллинна Евгений Осиновский. Сообщалось, что Таллинн подготовит и создаст общественные пункты охлаждения, чтобы помочь людям справиться с аномально жаркой погодой.