Решение Байдена сулит заказы эстонским заводам

Власти США считают, что краны, произведенные в Китае, могут быть оснащены шпионскими устройствами, и поэтому президент Байден в феврале подписал указ о замене портовых кранов, произведенных в Китае, на альтернативные. По решению Байдена на замену кранов в течение следующих пяти лет будет выделено 20 миллиардов долларов.