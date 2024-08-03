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Решение Байдена сулит заказы эстонским заводам

rus.postimees.ee
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По словам руководителя Konesko Марта-Ярво Хиртентреу, рост экспортных заказов из США ощущается с прошлого года.
По словам руководителя Konesko Марта-Ярво Хиртентреу, рост экспортных заказов из США ощущается с прошлого года. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Решение президента США Джо Байдена заменить все произведенные в Китае портовые краны на краны из других стран сулит вал заказов финской компании Konecranes и, через нее, эстонскому производителю Konesko, пишут «Деловые ведомости».

По словам руководителя Konesko Марта-Ярво Хиртентреу, рост экспортных заказов из США ощущается с прошлого года.

Власти США считают, что краны, произведенные в Китае, могут быть оснащены шпионскими устройствами, и поэтому президент Байден в феврале подписал указ о замене портовых кранов, произведенных в Китае, на альтернативные. По решению Байдена на замену кранов в течение следующих пяти лет будет выделено 20 миллиардов долларов.

Планы Konecranes по завоеванию рынка США обещают дополнительную работу и крупному эстонскому производителю Konesko, который частично принадлежит финской компании и выполняет для нее субподряды.

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