Решение президента США Джо Байдена заменить все произведенные в Китае портовые краны на краны из других стран сулит вал заказов финской компании Konecranes и, через нее, эстонскому производителю Konesko, пишут «Деловые ведомости».
Решение Байдена сулит заказы эстонским заводам
По словам руководителя Konesko Марта-Ярво Хиртентреу, рост экспортных заказов из США ощущается с прошлого года.
Власти США считают, что краны, произведенные в Китае, могут быть оснащены шпионскими устройствами, и поэтому президент Байден в феврале подписал указ о замене портовых кранов, произведенных в Китае, на альтернативные. По решению Байдена на замену кранов в течение следующих пяти лет будет выделено 20 миллиардов долларов.
Планы Konecranes по завоеванию рынка США обещают дополнительную работу и крупному эстонскому производителю Konesko, который частично принадлежит финской компании и выполняет для нее субподряды.
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