ФОТО Удивительно, но факт: с помощью обогревателя можно продлить лето

«Электрический инфракрасный обогреватель нагревает людей и предметы, а не воздух, поэтому легкий порыв ветра не уносит ощутимого тепла. Тепло, которое выделяет инфракрасный излучатель, аналогично солнечному и значительно снижает влажность воздуха. Кроме того, инфракрасные обогреватели также отпугивают комаров», - сказал консультант компании Veltekspert Алари Вахер.

Экономичность и удобство

«Инфракрасные обогреватели экономичны и удобны, легко крепятся к потолку или стене, поэтому их покупают больше всего. Тем временем, когда цена на электроэнергию очень сильно выросла, люди стали часто задавать вопросы об энергопотреблении устройства. Так, энергопотребление инфракрасного обогревателя средней мощности в течение одного вечера, то есть, к примеру, пяти часов, обходится примерно в одно евро», - объяснил Вахер.

Алари Вахер демонстрирует электрообогреватели. Фото: Veltekspert

Разумная мощность обогревателя составляет в среднем 2,5 киловатта, что, при благоприятных условиях, покрывает десять и более квадратных метров поверхности. Мощность современных обогревателей также можно регулировать в соответствии с необходимостью с помощью пульта.

«Довольно часто люди спрашивают, не испортится ли картофельный салат, если его поставить около обогревателя, ответ прост: оставлять еду открытой в теплом месте надолго не рекомендуется», - добавил Вахер.