В условиях эстонского климата обогреватель продлевает сезон пользования террасами практически на два месяца, однако эффективность и экономичность различных отопительных приборов может отличаться в несколько раз.
ФОТО ⟩ Удивительно, но факт: с помощью обогревателя можно продлить лето
«Электрический инфракрасный обогреватель нагревает людей и предметы, а не воздух, поэтому легкий порыв ветра не уносит ощутимого тепла. Тепло, которое выделяет инфракрасный излучатель, аналогично солнечному и значительно снижает влажность воздуха. Кроме того, инфракрасные обогреватели также отпугивают комаров», - сказал консультант компании Veltekspert Алари Вахер.
Экономичность и удобство
«Инфракрасные обогреватели экономичны и удобны, легко крепятся к потолку или стене, поэтому их покупают больше всего. Тем временем, когда цена на электроэнергию очень сильно выросла, люди стали часто задавать вопросы об энергопотреблении устройства. Так, энергопотребление инфракрасного обогревателя средней мощности в течение одного вечера, то есть, к примеру, пяти часов, обходится примерно в одно евро», - объяснил Вахер.
Разумная мощность обогревателя составляет в среднем 2,5 киловатта, что, при благоприятных условиях, покрывает десять и более квадратных метров поверхности. Мощность современных обогревателей также можно регулировать в соответствии с необходимостью с помощью пульта.
«Довольно часто люди спрашивают, не испортится ли картофельный салат, если его поставить около обогревателя, ответ прост: оставлять еду открытой в теплом месте надолго не рекомендуется», - добавил Вахер.
«В общем случае, обогреватель наиболее эффективен, если его установить немного выше зоны, в которой сидят люди. Тогда тепло распределяется между людьми более равномерно. При установке следует следовать инструкциям производителя и следить за тем, чтобы отопительный прибор находился от предметов на расстоянии не менее полуметра. Обогреватели влагоустойчивы, но их нельзя назвать полностью водонепроницаемыми, поэтому их следует беречь от дождя, устанавливая под навесом», - рассказал специалист Veltekspert.
Главный враг обогревателя - ветер
По словам Алари Вахера, для инфракрасного обогревателя необходим электрический ток, но, если его нет, используются газовые обогреватели.
«Большой плюс газового обогревателя - живой огонь и уют, но надо учитывать, что тепло газовой горелки имеет свойство быстрее рассеиваться на ветру, и следует учитывать, что на полностью открытой террасе или в саду придется использовать в полтора раза более мощный прибор, чем, например, на закрытой террасе или на балконе. Некоторые газовые обогреватели имеют регулируемый теплоотражающий купол, который можно направлять в нужную сторону», - сказал Вахер.
К тому же, в случае газового обогревателя необходимо также время от времени менять газовый баллон.
«Обогревательные приборы для террас очень надежны и не требуют какого-то особого ухода. Если не оставлять их ржаветь под дождем, они много лет будут исправно вам служить. В случае сильного ветра, надо следить за тем, чтобы прибор на ножке крепко стоял на месте и не упал - поскольку "лампочка" электронагревателя, по сути, представляет собой большую лампу накаливания, при падении она может разбиться, но, к счастью, детали обогревателя можно при необходимости заменить», - добавил Вахер.