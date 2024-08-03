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Действительно ли политик EKRE, критиковавший автоналог, стал жертвой глобалистов?

rus.postimees.ee
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Письмо, отправленное Калле Грюнтялю мошенниками.
Письмо, отправленное Калле Грюнтялю мошенниками. Фото: Kuvatõmmis

Депутат Рийгикогу Калле Грюнталь сообщил в Facebook, что его, как критика политиков, находящихся у власти, обвиняют в хранении детской порнографии и тому подобных вещах. Однако переживать политику не о чем, так как подобные письма получили тысячи жителей Эстонии.

«Некоторые из вас, возможно, видели/слушали мою последнюю речь о налоге на автомобиль с трибуны Рийгикогу, где я, среди прочего, рассказал о том, как мне предложили много денег за вступление в таинственную организацию. Конечно, я послал их подальше, но, глядя на поведение нынешних депутатов и министров, разрушающих благосостояние эстонского народа, можно с уверенностью сказать, что многие из них все-таки приняли это предложение», - написал Грюнталь в своем посте.

По его словам, политикам, находящимся у власти в Эстонии, явно не понравилась такая огласка, и они, как верные псы, доложили о его действиях своим начальникам.

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