Действительно ли политик EKRE, критиковавший автоналог, стал жертвой глобалистов?

«Некоторые из вас, возможно, видели/слушали мою последнюю речь о налоге на автомобиль с трибуны Рийгикогу, где я, среди прочего, рассказал о том, как мне предложили много денег за вступление в таинственную организацию. Конечно, я послал их подальше, но, глядя на поведение нынешних депутатов и министров, разрушающих благосостояние эстонского народа, можно с уверенностью сказать, что многие из них все-таки приняли это предложение», - написал Грюнталь в своем посте.