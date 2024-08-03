«Дни ретроавтомобилей» в Ярва-Яани проходят второй год, рассказал их организатор Юлар Кярнер.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ретроавтомобили совершили ночной заезд
В пятницу, 2 августа, мероприятие открылось совместным ночным заездом, а позже его отметили обширной развлекательной программой в курзале приюта старой техники.
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