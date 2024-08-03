Сб, 3.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ Ретроавтомобили совершили ночной заезд

rus.postimees.ee Maarja Ilves
,
Copy

«Дни ретроавтомобилей» в Ярва-Яани проходят второй год, рассказал их организатор Юлар Кярнер.

В пятницу, 2 августа, мероприятие открылось совместным ночным заездом, а позже его отметили обширной развлекательной программой в курзале приюта старой техники.

Для ночной поездки его участники собрались на центральной площади Ярва-Яани в восемь часов вечера, а через час отправились в ночной круиз по улицам поселка. Во время заезда проехали мимо значимых мест Ярва-Яани и, в конце концов, припарковали машины на улице Лай. За ночным заездом впервые следило жюри, которое позже наградило лучших водителей.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх