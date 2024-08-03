ГАЛЕРЕЯ Ретроавтомобили совершили ночной заезд

Для ночной поездки его участники собрались на центральной площади Ярва-Яани в восемь часов вечера, а через час отправились в ночной круиз по улицам поселка. Во время заезда проехали мимо значимых мест Ярва-Яани и, в конце концов, припарковали машины на улице Лай. За ночным заездом впервые следило жюри, которое позже наградило лучших водителей.