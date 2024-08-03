Пляж Клоогаранна в золотой период был обустроен аттракционами для детей, затем наступил упадок. Однако благодаря европейским деньгам Клоогаранна возродился, пишет Rus.ERR.
Пляж Клоогаранна пережил упадок, но возродился благодаря европейским деньгам
Золотые времена Клоогаранна пришлись на 60-80-е годы.
В 2021-2023 годы был завершен проект по обустройству района пляжа Клоогаранна, который обошелся чуть более чем в миллион евро.
Местные жители, по словам писателя Агу Веэтамма, написавшего книги о золотых годах Лауласмаа, Лохусалу и Клоогаранна, тоже довольны, что теперь пляж не заросший травой.
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