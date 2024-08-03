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Пляж Клоогаранна пережил упадок, но возродился благодаря европейским деньгам

rus.postimees.ee
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Пляж Клоогаранна.
Пляж Клоогаранна. Фото: Erakogu

Пляж Клоогаранна в золотой период был обустроен аттракционами для детей, затем наступил упадок. Однако благодаря европейским деньгам Клоогаранна возродился, пишет Rus.ERR.

Золотые времена Клоогаранна пришлись на 60-80-е годы.

В 2021-2023 годы был завершен проект по обустройству района пляжа Клоогаранна, который обошелся чуть более чем в миллион евро.

Местные жители, по словам писателя Агу Веэтамма, написавшего книги о золотых годах Лауласмаа, Лохусалу и Клоогаранна, тоже довольны, что теперь пляж не заросший травой.

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