Пробок много не бывает В Таллинне начинается очередной дорожный ремонт

В Таллинне с 12 августа по 31 октября этого года будут вестись строительные работы на перекрестке улиц Теэстузе, Копли и Ситси, которые повлияют на организацию движения транспорта, пишет Rus.ERR.
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С 12 августа прекратится движение трамвая номер 1 по маршруту Копли - Горхолл. Вместо него горожан и гостей столицы будет обслуживать автобусная линия номер 52.
С 12 августа в объезд будут также направлены автобусы 3, 26, 26A и 73. Соответствующая информация будет размещена на остановках общественного транспорта.
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