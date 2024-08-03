СМИ: жители одной из стран Балтии особенно враждебны по отношению к гомосексуалистам

Либеральная репутация жителей стран Балтии отчасти обманчива, поскольку Литва является одной из самых враждебных к гомосексуалистам стран Европы. В отличие от Эстонии и Латвии, однополые пары в Литве не могут заключить брак или зарегистрировать партнерство, пишет TAZ.

В опросах, посвященных темам гомосексуализма и социального признания трансгендеров, Литва стабильно находится в самом низу Европейского союза. В прошлом году почти половина населения считала гомосексуальность аморальной идеологией, тогда как только 22 процента поддерживали права ЛГБТК. Лишь четверть граждан поддержали бы своего ребенка, если бы узнали, что он транссексуал.

TAZ прослеживает странную враждебность литовцев как к советскому наследию, так и к католицизму. Моника Антанайтите, глава Nacionalinė LGBT Teisių Organizacija, или Литовской гей-лиги, объяснила TAZ, что католицизм в и без того консервативной Литве принимает очень агрессивные формы.

«Как будто оппозиции нужно найти что-то, о чем можно договориться, и это гомофобия. К сожалению, она их усиливает, потому что гомофобная пропаганда все еще позволяет им набирать голоса, особенно среди менее образованной части общества», - добавила Антанайтите в интервью TAZ.