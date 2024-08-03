Вечером в пятницу, 2 августа, в Таллинне произошло ДТП с участием автобуса и трамвая.
В Таллинне столкнулись автобус и трамвай: потребовалась помощь медиков
Инцидент имел место около 18.00 возле здания по адресу Пярнуское шоссе, 59. Городской автобус Solaris Urbino, которым управлял 66-летний мужчина, находясь в полосе для общественного транспорта, начал движение задним ходом и врезался в стоявший сзади трамвай, за рулем которого находилась 66-летняя женщина.
Водителю трамвая потребовалась помощь медиков, поэтому ее доставили в больницу.
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