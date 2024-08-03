Сб, 3.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В Таллинне столкнулись автобус и трамвай: потребовалась помощь медиков

rus.postimees.ee
Copy
Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

Вечером в пятницу, 2 августа, в Таллинне произошло ДТП с участием автобуса и трамвая.

Инцидент имел место около 18.00 возле здания по адресу Пярнуское шоссе, 59. Городской автобус Solaris Urbino, которым управлял 66-летний мужчина, находясь в полосе для общественного транспорта, начал движение задним ходом и врезался в стоявший сзади трамвай, за рулем которого находилась 66-летняя женщина.

Водителю трамвая потребовалась помощь медиков, поэтому ее доставили в больницу.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх