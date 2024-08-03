КУДА ЕДЕМ? Стал известен самый популярный маршрут в Эстонии на поезде

Более 572 тысяч пассажиров зафиксировала компания за июль 2024 года, и это на 6% меньше по сравнению с прошлым годом. В Elron объясняют снижение пассажиропотока закрытием Балтийского вокзала.

«В июле на количество пассажиров сильно повлияло закрытие Балтийского вокзала для пассажирского железнодорожного сообщения на неделю, так как на Палдиском шоссе в Таллинне строили пешеходный тоннель под железной дорогой, - сказал руководитель по коммуникациям Elron Кристо Мяэ. - Через Балтийский вокзал проходит большая часть пассажирских поездов и пересадок между разными направлениями. Поэтому закрытие вокзала имело большое влияние, и за неделю пассажиров было примерно на 50 000 меньше, чем обычно».

На результаты июля также продолжали влиять ограничения скорости, введенные с января, на восточном и южном направлениях, а также ремонт железной дороги на участке Тамсалу - Тарту в течение восьми дней и на участке Лагеди - Раасику в последний день июля. «Хотя ремонт железной дороги на участке Тамсалу - Тарту проводился только несколько дней в месяц, это также сильно повлияло на общее количество пассажиров», - отметил Мяэ.

По словам представителя Elron, по сравнению с июлем 2023 года в июле этого года количество пассажиров увеличилось только на западном направлении - на 8%. На восточном направлении пассажиров было на 8% меньше, на юго-западном на 11%, и на южном на 25% меньше.

С начала 2024 года (январь - июль) поездами Elron проехало более 4,56 миллиона пассажиров, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом. В первой половине года количество пассажиров по сравнению с 2023 годом больше всего выросло на западном направлении (Турба, Палдиски, Клоогаранна, Кейла), рост составил 10%.

Самыми популярными линиями, которыми пользуются пассажиры, являются Таллинн – Турба, Таллинн - Палдиски и Таллинн - Аэгвиду.