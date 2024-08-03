МИД Эстонии прокомментировал факт обмена задержанного в Эстонии в 2022 году россиянина Вадима Конощенка на российских политзеков и грядущую выдачу в США гражданина Эстонии Андрея Шевлякова. Оба мужчины обвиняются в США в попытках ввоза в РФ оружия и электроники. При этом в МИД пообещали продолжить работу над освобождением российских политзеков, чтобы голоса таких противников Путина, как Владимир Кара-Мурза, звучали как можно громче.
Для подписчиков
МИД: выдача в США гражданина Эстонии Шевлякова не связана с обменом на российских заключенных
После сообщения о том, что в рамках беспрецедентного по масштабам обмена заключенными между Россией, США и странами ЕС, Кремль получил арестованного в Эстонии Вадима Конощенка, Rus.Postimees попросил МИД Эстонии прокомментировать эту ситуацию. На наши вопросы ответила пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Ключевые слова
- США
- Россия
- путин
- Эстония
- война
- русский
- русские
- россиянин
- МИД
- Владимир Путин
- маргус цахкна
- россияне
- заключенные
- обмен
- ФСБ
- цахкна
- тюремное заключение
- заключенный
- политзаключенные
- заключение
- санкции
- русская
- россиянка
- пожизненное заключение
- Илья Яшин
- экономические санкции
- международные санкции
- политзаключенный
- Владимир Кара-Мурза
- Война в Украине
- санкции против России
- антироссийские санкции
- санкции ЕС
- красиков
- Вадим Красиков
- конощенок
- Андрей Шевляков
- Вадим Конощенок