МИД: выдача в США гражданина Эстонии Шевлякова не связана с обменом на российских заключенных

Уроженец Таллинна Вадим Конощенок (второй справа) слушает Путина 1 августа 2024 года после возвращения в РФ в рамках обмена заключенными между Россией, США и странами ЕС. Рядом стоит киллер ФСБ Вадим Красиков (в кепке), выдачи которого добивался Путин.

МИД Эстонии прокомментировал факт обмена задержанного в Эстонии в 2022 году россиянина Вадима Конощенка на российских политзеков и грядущую выдачу в США гражданина Эстонии Андрея Шевлякова. Оба мужчины обвиняются в США в попытках ввоза в РФ оружия и электроники. При этом в МИД пообещали продолжить работу над освобождением российских политзеков, чтобы голоса таких противников Путина, как Владимир Кара-Мурза, звучали как можно громче.