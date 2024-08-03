Пн, 5.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

МИД: выдача в США гражданина Эстонии Шевлякова не связана с обменом на российских заключенных

Иван Скрябин
, журналист
Copy
Уроженец Таллинна Вадим Конощенок (второй справа) слушает Путина 1 августа 2024 года после возвращения в РФ в рамках обмена заключенными между Россией, США и странами ЕС. Рядом стоит киллер ФСБ Вадим Красиков (в кепке), выдачи которого добивался Путин.
Уроженец Таллинна Вадим Конощенок (второй справа) слушает Путина 1 августа 2024 года после возвращения в РФ в рамках обмена заключенными между Россией, США и странами ЕС. Рядом стоит киллер ФСБ Вадим Красиков (в кепке), выдачи которого добивался Путин. Фото: AFP / Scanpix

МИД Эстонии прокомментировал факт обмена задержанного в Эстонии в 2022 году россиянина Вадима Конощенка на российских политзеков и грядущую выдачу в США гражданина Эстонии Андрея Шевлякова. Оба мужчины обвиняются в США в попытках ввоза в РФ оружия и электроники. При этом в МИД пообещали продолжить работу над освобождением российских политзеков, чтобы голоса таких противников Путина, как Владимир Кара-Мурза, звучали как можно громче.

После сообщения о том, что в рамках беспрецедентного по масштабам обмена заключенными между Россией, США и странами ЕС, Кремль получил арестованного в Эстонии Вадима Конощенка, Rus.Postimees попросил МИД Эстонии прокомментировать эту ситуацию. На наши вопросы ответила пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас.

Здание МИД Эстонии в Таллинне.
Здание МИД Эстонии в Таллинне. Фото: Eero Vabamägi / Postimees
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх