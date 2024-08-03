Канцлер права Юлле Мадизе обратилась к генеральному директору Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгерту Беличеву с предложениями по усилению надзора в местах содержания задержанных.
Канцлер права требует усиления надзора за задержанными в вытрезвителях
Перевод: Каролийна Вертяева
Канцлер права написала, что в местах содержания PPA в период с 2020 по 2023 год умерло пятнадцать человек. Из них пять человек умерли в полицейской машине, а десять - в камерах содержания PPA. В четырнадцати случаях причиной смерти задержанных стало алкогольное или наркотическое опьянение. Один человек совершил самоубийство.
Канцлер права отметила, что PPA проанализировал случаи смерти и принял меры по повышению безопасности камер и усилению надзора.
Внутренние документы PPA устанавливают более точную организацию работы в местах содержания, предусматривающую, что задержанные находятся под постоянным наблюдением, в том числе с помощью видеонаблюдения. В инструкции по доставке в вытрезвитель указано, когда следует обращаться за мнением медицинского работника и сколько человек одновременно допускается перевозить в полицейском транспортном средстве. Инструкция предписывает, чтобы перед помещением человека в транспортное средство полицейские проводили обыск.
«Заслуживает похвалы, что PPA решила с октября 2023 года увеличить состав персонала в таллиннском вытрезвителе, чтобы обеспечить более эффективный надзор за помещенными туда людьми», - отметила Мадизе, добавив, что анализ случаев смерти указывает на то, что нехватка персонала ухудшает надзор за задержанными.
«Следует продолжать усилия по улучшению надзора за задержанными в местах содержания полиции, включая видеонаблюдение. Если это возможно, медицинский работник должен осматривать задержанного», - рекомендовала Мадизе, добавив, что полицейские, занимающиеся содержанием задержанных, должны регулярно проходить необходимые для работы тренинги.
«После каждого случая смерти следует давать полицейским обратную связь, даже если в их действиях не выявлено нарушений», - написала Мадизе начальнику полиции.
Видеонаблюдение и визуальный контроль
Канцлер права отметила, что во всех вытрезвителях PPA есть видеонаблюдение.
«Чтобы надзор в вытрезвителях, используемых на короткое время, был эффективным, целесообразно применять комбинированно видеонаблюдение и непосредственный визуальный контроль», - предложила Мадизе. Она также напомнила, что видеонаблюдение является лишь необходимым вспомогательным средством для наблюдения за доставленными в вытрезвитель и/или другими лицами с признаками угрозы.
«Изменения в ситуации может заметить работник, внимательно следящий за видеозаписью, не перегруженный другими задачами и имеющий возможность делать достаточно перерывов во время работы», - сказала Мадизе. Она отметила, что умершие в местах содержания PPA люди находились, как правило, в камерах с видеонаблюдением, за которыми следил или должен был наблюдать полицейский.
Нехватка персонала ухудшает надзор за задержанными
Канцлер права отметила, что в местах содержания PPA у дежурного или другого сотрудника, помимо задачи наблюдения, есть и другие обязанности: от регулярных обходов до раздачи еды. «Все эти действия отвлекают внимание и усложняют постоянное наблюдение за видеонаблюдением. Кроме того, на экране компьютера может одновременно отображаться изображение с нескольких камер, из-за чего они имеют небольшой размер», - проанализировала Мадизе.
Канцлер права также сослалась на свое предложение, направленное в тюрьмы в 2024 году, в котором она указала, что, если объектов наблюдения слишком много, это снижает внимание сотрудников, из-за чего они могут не заметить опасную ситуацию вовремя.
Мадизе отметила, что надзорный сотрудник, обнаруживший совершившего самоубийство человека, в своем объяснении сказал, что в ситуации, когда информация поступает с нескольких камер на один маленький экран, могли бы быть намного полезнее два больших монитора. Внутреннее бюро контроля, проанализировавшее случай, отметило, что подготовку к самоубийству можно было бы заметить только в случае, если бы на большом экране внимательно наблюдалось за одним задержанным. Такой возможности в месте содержания не было.
Канцлер права привела и другой пример, где, как отметил внутренний контроль PPA, при поверхностном просмотре видеозаписи было невозможно понять, что состояние здоровья человека в камере значительно изменилось в течение 30 секунд.
«Для обеспечения эффективного надзора необходимо, чтобы кто-то постоянно наблюдал за видеозаписями камер, а также проводил непосредственный визуальный контроль задержанных как минимум раз в час, - заявила Мадизе. - Необходимо следить и за тем, что происходит в камерах задержания в полицейских транспортных средствах. Пожалуйста, усилите надзор за помещенными в вытрезвитель людьми», - сказала канцлер права, добавив, что стоит рассмотреть возможность увеличения количества мониторов системы видеонаблюдения в местах содержания и/или найти способ, как можно при необходимости увеличить видеозапись одной камеры, чтобы и другие оставались видимыми.
«Для наблюдения за видеозаписью должно быть достаточно сотрудников, которые не заняты другими служебными обязанностями. Видеокамеры в камерах задержания полицейских транспортных средств должны работать надлежащим образом и обеспечивать правильное наблюдение за происходящим в помещении», - сказала Мадизе.
В вытрезвителе должен присутствовать медицинский работник
Канцлер юстиции сообщила, что из документов о случаях смерти стало ясно, что в некоторых случаях перед помещением в камеру медицинский работник осматривал человека в состоянии опьянения.
«В проверенных документах предложено обеспечить, чтобы во время крупных мероприятий в ближайшем изоляторе и/или вытрезвителе постоянно находился медицинский работник. Это разумное предложение», - подчеркнула Мадизе. Разумеется, это не исключает того, что через какое-то время после осмотра у человека может возникнуть проблема со здоровьем.
«Тем не менее, оценка специалиста состояния здоровья человека в состоянии опьянения и возможных факторов риска является необходимой информацией, которая может помочь решить, в какой степени и насколько тщательно должен осуществляться надзор в местах содержания PPA. Не исключено, что медицинский работник сочтет нужным доставить человека в состоянии опьянения в больницу», - добавила она.
Для эффективного надзора необходимо, чтобы кто-то постоянно наблюдал за видеозаписями камер и как минимум раз в час проводил непосредственный визуальный контроль задержанных
Мадизе призвала PPA и медицинских работников приложить усилия к тому, чтобы, если это возможно, медицинский работник тщательно осматривал всех поступающих в места содержания полиции.
«Это особенно важно, если человек находится в состоянии опьянения или требует иного особого внимания. Человек в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, неспособный двигаться или общаться, не должен находиться в вытрезвителе или любом другом месте содержания PPA - такие люди должны находиться под наблюдением медицинского работника».
Заботящиеся о задержанных должны уметь оказывать первую помощь
Канцлер права также сообщила, что из материалов одного случая стало ясно, что сотрудник камерного блока PPA не проходил обучение по оказанию первой помощи в течение работы в PPA. Внутреннее бюро контроля также отметило, что сотрудники, заботящиеся о задержанных, находящихся под ответственностью PPA, должны уметь оказывать первую помощь человеку до прибытия скорой помощи.
Канцлер права сообщила, что PPA не разработал инструкции, как следует действовать с людьми с психическими расстройствами или употребившими психотропные вещества. Также отсутствует специальная подготовка для работы с такими задержанными.
Мадизе подчеркнула, что место человека с тяжелым психическим расстройством или суицидальным поведением не в вытрезвителе.
«Тем не менее, было бы полезно, если бы у персонала были хотя бы базовые знания о том, на какие угрозы может указывать поведение человека», - сказала канцлер права, добавив, что PPA может при необходимости адаптировать надзор до того, как человек будет, например, доставлен в (психиатрическую) больницу.
Человек с тяжелым психическим расстройством или суицидальным поведением не должен находиться в вытрезвителе
Канцлер права написала, что в проверенных документах неоднократно указывалась необходимость обучать полицейских распознавать признаки различных степеней опьянения и опасных заболеваний, а также сопутствующие им угрозы. Также было предложено организовать тренинг по работе с человеком в состоянии наркотического опьянения.
«Эти замечания очень актуальны. Пожалуйста, обеспечьте, чтобы полицейские, занимающиеся содержанием задержанных, могли регулярно участвовать в необходимых для их работы тренингах - оказание первой помощи, работа с людьми в состоянии опьянения или с признаками наркотического опьянения, а также с психическими расстройствами или употребившими психотропные вещества», - написала Мадизе.
Сотрудникам следует давать обратную связь
PPA всегда проводит контрольное расследование после смерти задержанного. Канцлер права сообщила, что по трем проверенным случаям смерти контрольное расследование не было составлено, так как внутреннее бюро контроля не выявило нарушений служебных обязанностей в работе сотрудников.
«В одном из этих случаев внутреннее бюро контроля все же отправило по электронной почте обратную связь, в которой были переданы рекомендации судмедэкспертов, как можно безопасно транспортировать человека в состоянии опьянения. Это хорошая практика. Следует рассмотреть возможность предоставления сотрудникам PPA регулярной обратной связи после проверки случаев смерти, даже если в их работе не выявлено недостатков. Это знание о том, что работа и действия сотрудников правильные, поможет обеспечить эффективный надзор за задержанными», - написала Мадизе.
Канцлер права ожидает от начальника полиции обратную связь по рекомендациям не позднее начала ноября.