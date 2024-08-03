Канцлер права требует усиления надзора за задержанными в вытрезвителях

«После каждого случая смерти следует давать полицейским обратную связь, даже если в их действиях не выявлено нарушений», - написала Мадизе начальнику полиции.

Видеонаблюдение и визуальный контроль

Канцлер права отметила, что во всех вытрезвителях PPA есть видеонаблюдение.

«Чтобы надзор в вытрезвителях, используемых на короткое время, был эффективным, целесообразно применять комбинированно видеонаблюдение и непосредственный визуальный контроль», - предложила Мадизе. Она также напомнила, что видеонаблюдение является лишь необходимым вспомогательным средством для наблюдения за доставленными в вытрезвитель и/или другими лицами с признаками угрозы.

«Изменения в ситуации может заметить работник, внимательно следящий за видеозаписью, не перегруженный другими задачами и имеющий возможность делать достаточно перерывов во время работы», - сказала Мадизе. Она отметила, что умершие в местах содержания PPA люди находились, как правило, в камерах с видеонаблюдением, за которыми следил или должен был наблюдать полицейский.

Нехватка персонала ухудшает надзор за задержанными

Канцлер права отметила, что в местах содержания PPA у дежурного или другого сотрудника, помимо задачи наблюдения, есть и другие обязанности: от регулярных обходов до раздачи еды. «Все эти действия отвлекают внимание и усложняют постоянное наблюдение за видеонаблюдением. Кроме того, на экране компьютера может одновременно отображаться изображение с нескольких камер, из-за чего они имеют небольшой размер», - проанализировала Мадизе.