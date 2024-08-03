В немецком городе Бонн прошла пресс-конференция Ильи Яшина, Владимира Кара-Мурзы и Андрея Пивоварова - российских оппозиционных политиков и бывших политзаключенных, которых странам Запада удалось вывезти из России в ходе исторического обмена. Об этом пишет «Медуза».
«Вы там не очень увлекайтесь, Красиков может за вами и вернуться»: российские политзаключенные рассказали о деталях освобождения
На встрече с журналистами Яшин, Кара-Мурза и Пивоваров вкратце рассказали о заключении, обмене - и о том, как они намерены бороться с режимом Владимира Путина, оказавшись на свободе, но не в своей стране.
Перед пресс-конференцией Кара-Мурза, Пивоваров и Яшин успели переодеться из тюремной одежды в новые рубашки, футболки и толстовки, которые им привезли в том числе сотрудники ФБК. «Мне не дали забрать из колонии ничего, кроме зубной пасты, зубной щетки и робы, которую я уже обещал подарить музею "Мемориала"», — поделился Яшин.
Кара-Мурза признался, что за время обмена успел «позавидовать лагерной робе Ильи», потому что его самого в СИЗО «Лефортово» перед посадкой в самолет раздели до подштанников, не оставив даже арестантской униформы. «В Турцию с Германией я летел в кальсонах, исподней майке и в резиновых тапочках для душа», - описывает Кара-Мурза.
Все трое до последнего момента точно не знали, что происходит, рассказал Кара-Мурза: «Я был уверен, что умру в путинской тюрьме. Я осознал ситуацию только вчерашним утром [1 августа] — когда оказался в автобусе и увидел Андрея, и Илью, и Олега Орлова, и Алсу Курмашеву - только в этот момент я понял, что происходит обмен. До того я успел, если честно, подумать, что меня просто выведут [за пределы ИК] и расстреляют».
Их разрешения на обмен никто с российской стороны «не спрашивал», продолжил Кара-Мурза. 23 июля его забрали из камеры и посадили в одном из помещений колонии «под большой портрет Путина». В разговоре с журналистами политик вспомнил, как его заставляли писать обращение к президенту с просьбой о помиловании - по его словам, его «переспросили пять раз», но он отказался. Он также добавил, что все вылетевшие из России заключенные пересекали границу по внутренним паспортам - заграничные им так и не выдали.
Илья Яшин сообщил, что сотрудники ФСБ, которые сопровождали его в процессе обмена, дали ему понять, что его возвращение сделает невозможными следующие обмены.
«Мой конвоир на прощание сказал мне буквально следующее: "Ты, конечно, можешь вернуться в Россию, как Навальный. Ты будешь арестован, как Навальный. И дни свои закончишь, как Навальный". Но самое страшное, что мое возвращение исключит любые обмены политзаключенных в обозримой перспективе — и радикально усилит позиции противников обмена, которые сейчас говорят о том, что канцлер Шольц совершил ошибку и что нельзя отпускать убийц», - сказал Яшин.
Кара-Мурза сказал, что хотел бы сделать антироссийские санкции более эффективными - то есть направленными на представителей власти, а не на население: «Это и крайне несправедливо, и дает путинской пропаганде замечательный материал», — подчеркнул политик.
«Когда мы летели вместе с сотрудниками ФСБ в Анкару, один из них обратился к нам с Владимиром - сказал: "Ну, вы там не очень увлекайтесь, потому что Красиков может за вами и вернуться". Это была, конечно, шутка, но неприятная - по коже пробежал легкий морозец», - признался Яшин.