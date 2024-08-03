«Вы там не очень увлекайтесь, Красиков может за вами и вернуться»: российские политзаключенные рассказали о деталях освобождения

На встрече с журналистами Яшин, Кара-Мурза и Пивоваров вкратце рассказали о заключении, обмене - и о том, как они намерены бороться с режимом Владимира Путина, оказавшись на свободе, но не в своей стране.

Перед пресс-конференцией Кара-Мурза, Пивоваров и Яшин успели переодеться из тюремной одежды в новые рубашки, футболки и толстовки, которые им привезли в том числе сотрудники ФБК. «Мне не дали забрать из колонии ничего, кроме зубной пасты, зубной щетки и робы, которую я уже обещал подарить музею "Мемориала"», — поделился Яшин.

Кара-Мурза признался, что за время обмена успел «позавидовать лагерной робе Ильи», потому что его самого в СИЗО «Лефортово» перед посадкой в самолет раздели до подштанников, не оставив даже арестантской униформы. «В Турцию с Германией я летел в кальсонах, исподней майке и в резиновых тапочках для душа», - описывает Кара-Мурза.

Все трое до последнего момента точно не знали, что происходит, рассказал Кара-Мурза: «Я был уверен, что умру в путинской тюрьме. Я осознал ситуацию только вчерашним утром [1 августа] — когда оказался в автобусе и увидел Андрея, и Илью, и Олега Орлова, и Алсу Курмашеву - только в этот момент я понял, что происходит обмен. До того я успел, если честно, подумать, что меня просто выведут [за пределы ИК] и расстреляют».