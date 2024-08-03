Чемпионат мира по ралли приносит большой заработок секс-работникам

Финское информационное агентство Yle пообщалось с секс-работниками, пожелавшими остаться анонимными, которые подтвердили, что ралли приносит им больше работы.

«Я опубликовала в интернете информацию о своем маршруте, и запросы начали поступать уже в тот же день. Обычно за выходные ко мне обращается около десяти человек, но из-за ралли поступило как минимум 40 заявок», - рассказала одна из секс-работниц.

По ее словам, клиентская база на крупных мероприятиях отличается от повседневной.

«Во время фестивалей сообщения и звонки в основном поступают от молодых людей в хорошем настроении, которые к концу вечера решают, что было бы неплохо развлечься», - добавила анонимная секс-работница.

Обычно ее клиенты - люди среднего возраста.

Следует отметить, что данная секс-работница не обслуживает клиентов в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Увеличение объема работы заметила и другая секс-работница, по словам которой, переезд на время крупных мероприятий может стать для секс-работников возможностью хорошо заработать.

По словам финской полиции, логично, что большие публичные мероприятия приводят к увеличению объема продаж секс-услуг, и они осведомлены об этой проблеме. Полиция заявляет, что следит за секс-бизнесом и готова наказывать нарушителей закона.

С четверга по воскресенье в Финляндии гоняют самые быстрые гонщики ралли со всего мира. Postimees будет освещать девятый этап сезона в формате подробного онлайн-блога.

Ралли для Оття Тянака и Мартина Ярвеоя завершилось после серьезной аварии в Финляндии, произошедшей в пятницу утром.