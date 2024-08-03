МНОГО ФОТО ​Покраска стен: десять ошибок, которые совершают все новички

Перед нанесением краски крайне важно убедиться, что поверхность однородна. В этом поможет профессиональный свет: вы увидите неровности, которые перекрываются хорошей финишной шпаклевкой. Специалисты напоминают: покрашенная стена передаст почти все дефекты основания - если плотность поверхности неоднородная, на ней есть царапины или шагрень, это подчеркнет краска.

Сделать выкрас на стене

Фото: Скриншот с сайта InMyRoom

Листая советы в интернете, вы можете увидеть, что к числу ошибок новичков приписывают пункт «не сделать выкрас». Но здесь не учитывается серьезный нюанс: выкрасы и правда необходимы, но делать их следует не на стене. Желательно использовать большой отшпаклеванный кусок гипсокартона! Прикладывайте его к поверхности и смотрите, как выглядит оттенок краски.

Почему нельзя делать выкрасы сразу на стене? Когда мы наносим на поверхность небольшой квадрат краски, эти участки впоследствии обязательно проступят через основной слой.

Ошибиться с выбором инструментов

Фото: Скриншот с сайта InMyRoom

Любой инструмент, который вы используете во время работ, влияет на финальный результат отделки. Для создания красивой поверхности и ровного тона следует правильно выбирать валики и кисти, которые также нужны на этапе грунтования и грунтовки углов.

В сетевых магазинах огромное количество инструментов и материалов. Для грунтования потребуются валики, обладающие натуральным ворсом и большой впитывающей способностью. Для покраски, напротив, нужны валики с синтетическим ворсом, легко отпускающие материал.

Применять неправильные способы покраски

Фото: Скриншот с сайта InMyRoom