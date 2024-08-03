Первым об этом в ночь на 3 августа сообщил директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев. Также об этом написало издание Sota. Кроме того, о таком же СМС рассказал читатель «Медузы».

Министерство обороны РФ, как считают западные аналитики, начало активно привлекать в российскую армию контрактников, чтобы восполнить потери, понесенные войсками в ходе вторжения в Украину, при этом не объявляя новую волну мобилизации, которая может спровоцировать недовольство внутри страны.

Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал указ о единовременной федеральной выплате в размере 400 тысяч рублей (более 4 тысяч евро) военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт на военную службу сроком минимум на год. Путин также рекомендовал главам регионов выплачивать еще 400 тысяч рублей за счет средств самих субъектов.

По оценке «Медузы» на начало июля 2024 года, за два с половиной года полномасштабной войны в Украине погибли 120 тысяч российских военных.