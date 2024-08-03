Партия правых: у нового правительства нет 100 дней на раскачку

«Во-первых, ситуация для будущего нашей экономики, а значит, и для будущего страны крайне серьезная. Во-вторых, нынешнее правительство - это кабинет тех же партнеров по прежней коалиции, поэтому они должны уже давно иметь нужные знания и планы. В-третьих, самые серьезные вопросы, связанные с экономикой и финансами, уже более трех лет находятся в руках одной и той же партии, благодаря роли ее министра финансов», - цитирует BNS публикацию Перлинг в социальных сетях, по словам которой, хрупкость нового правительства для нее более чем удивительна.

«Премьер-министр корит экономистов за плохие новости, министр климата оправдывает проступки климатических активистов, министр финансов путает миллионы, миллиарды и тысячи, заявление министра юстиции об освобождении тюремной службы от сокращений не назовешь государственным», - перечисляет Перлинг.

«Речь идет не о неуверенности, которая могла бы сопровождать период адаптации новых министров. Каждый день подтверждается, что никаких перемен нет и не будет», - критикует Перлинг.

По словам Перлинг, новому правительству следует как можно скорее начать прислушиваться к предпринимателям, экономистам, а не ругать их за то, что они говорят правду или высказывают свое мнение.

«В сказке "Новое платье короля" дураком был король, а не те, кто говорил правду», - сослалась Перлинг на знаменитую сказку Ганса Христиана Андерсена.