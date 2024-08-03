Летнее празднование в Тарту: Winny Puhh и все-все-все

Летнее празднование Тарту 2024 года начнется с концертного выступления «Искусства выживания на перекрестке» от Танеля Йонаса и Лауры Выйгемаст, которое расскажет живую историю о Тарту. Путешествие Тарту и Южной Эстонии к статусу Европейской столицы культуры исследуется через песни золотого века эстонского попа и популярной музыки, включая новые аранжировки классических произведений, таких как Kaua sa kannatad, Segased lood, Ära möödu must lähedalt, Sepa kahurikuul и Armastus päästab maailma.

На летнем презднике выступят Лийси Койксон и Пеэтер Волконский, Мярт Аванди и Отт Сепп, Неле-Лийс Вайксоо, Тартуский академический мужской хор, Ollie, Sissi, Пеэтер Волконский, Хейди Тамме, Прийт Волмер и многие другие. Завершится праздник концертом метал-панк-группы Winny the Pooh.

«Музыкальная и динамическая часть шоу начинается с создания мира, когда огонь и вода соединяются, и продолжается значительными встречами. Исследуются вечные философские перекрестки, такие как яйцо и курица, обмен кровью и обещаниями, столкновения эго и слияние сообществ, - объяснил Танель Йонас. - Это история Тарту, расположенного на перекрестке культур и повествований в контексте мировой истории и мифов».

Летний праздник «Тарту 2024» начнется в 22:00 на Свободном от автомобилей бульваре.

Праздник завершится концертом южноэстонской метал-панк группы Winny Puhh. Этот коллектив отмечает в этом году свое 30-летие.