Украинские военные заявляют о нанесении удара по подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 РФ в аннексированном Крыму. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Как утверждается, Генштаб ВСУ смог подтвердить существенное повреждение четыре пусковых установок ЗРК «Триумф».
Также, согласно сообщению, в порту Севастополя поражена подлодка Черноморского флота РФ «Ростов-на-Дону». В результате попадания лодка затонула на месте, отмечает Генштаб.
Москва о потерях своей военной техники не сообщает.
В ночь на 13 сентября 2023 года по находящейся в сухом доке Севастопольского морского завода лодке был нанесен ракетный удар Вооруженными силами Украины. Минобороны РФ сообщало, что в результате ночной атаки повреждено два российских корабля. Речь шла о большом десантном корабле «Минск» и подводной лодке «Ростов-на-Дону».
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