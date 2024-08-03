Также, согласно сообщению, в порту Севастополя поражена подлодка Черноморского флота РФ «Ростов-на-Дону». В результате попадания лодка затонула на месте, отмечает Генштаб.

В ночь на 13 сентября 2023 года по находящейся в сухом доке Севастопольского морского завода лодке был нанесен ракетный удар Вооруженными силами Украины. Минобороны РФ сообщало, что в результате ночной атаки повреждено два российских корабля. Речь шла о большом десантном корабле «Минск» и подводной лодке «Ростов-на-Дону».