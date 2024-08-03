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Украинские военные заявляют о нанесении удара в Крыму (1)

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Подводная лодка "Ростов-на-Дону" в Стамбуле, 13 февраля 2022 года.
Подводная лодка "Ростов-на-Дону" в Стамбуле, 13 февраля 2022 года. Фото: ERDEM SAHIN

Украинские военные заявляют о нанесении удара по подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 РФ в аннексированном Крыму. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Как утверждается, Генштаб ВСУ смог подтвердить существенное повреждение четыре пусковых установок ЗРК «Триумф».

Также, согласно сообщению, в порту Севастополя поражена подлодка Черноморского флота РФ «Ростов-на-Дону». В результате попадания лодка затонула на месте, отмечает Генштаб.

Москва о потерях своей военной техники не сообщает.

В ночь на 13 сентября 2023 года по находящейся в сухом доке Севастопольского морского завода лодке был нанесен ракетный удар Вооруженными силами Украины. Минобороны РФ сообщало, что в результате ночной атаки повреждено два российских корабля. Речь шла о большом десантном корабле «Минск» и подводной лодке «Ростов-на-Дону».

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