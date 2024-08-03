Торгово-промышленная палата: объем инвестиций пенсионных фондов сокращается

Об этом BNS сообщила пресс-служба палаты, отметив, что во втором квартале прошлого года в Эстонию было инвестировано 15,09 процента от общего объема активов пенсионных фондов, а во втором квартале 2022 года - 16,35 процента.

Как отмечается в анализе Торгово-промышленной палаты, больше всего упали вложения в эстонскую экономику пенсионных фондов SEB - на 35 миллионов евро, за ними следуют пенсионные фонды Swedbank с 15 миллионами евро.

Вложения пенсионных фондов LHV в экономику Эстонии за год увеличились на 1,5 миллиона евро, а вложения банка Luminor выросли незначительно - на 0,1 миллиона евро.

По данным палаты, банк LHV продолжает оставаться крупнейшим инвестором в Эстонии с 23,04% всех активов пенсионных фондов, вложенных в Эстонию. За ним следуют SEB с 11,03 % и Swedbank с 10,9 %. Пенсионные фонды Luminor, напротив, инвестируют в Эстонию 4,58 % своих общих активов. Пенсионные фонды Tuleva Maailm по-прежнему не инвестируют в Эстонию.

Торгово-промышленная палата отслеживает и анализирует вложения средств пенсионных фондов в экономику Эстонии с начала 2016 года. На тот момент пенсионные фонды вложили в Эстонию лишь 5,48 процента своих активов. Наименьший общий объем инвестиций был зафиксирован в первом квартале 2017 года, когда было вложено всего 5,01 процента. Положительная тенденция началась после того, как правительство ослабило инвестиционные ограничения для пенсионных фондов в результате законодательных изменений.