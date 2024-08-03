В субботу днем в Ласнамяэ в Таллинне двое подростков упали с самоката. Одному потребовалась медицинская помощь.
ДТП в Ласнамяэ: госпитализирован 12-летний ребенок
Сегодня в 15:13 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Лийкури в Таллинне, где двое детей одновременно ехавших на одном самокате Bolt упали на землю.
Пострадавший 12-летний водитель был доставлен в больницу.
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