Яна Тоом написала, что ее побудило сделать запрос интервью лидера ансамбля Untsakad Маргуса Пылдсеппа, где музыкант рассказал о песне «Vahvus», в которой есть слова: «Закатать в землю всех тибл для нас не проблема».

«Эти слова написал Аапо Ильвес. Они появились в альбоме "24.02", инициатором которого был Кайтселийт. Идея заключалась в том, чтобы молодые люди могли петь новые солдатские песни во время службы. Для этого пригласили нескольких композиторов, и песни также перевели на украинский язык», - рассказал Пылдсепп в интервью.

Яна Тоом отметила, что, согласно как Эстонскому орфографическому словарю, так и исследованию Лийси Лайнесте, слово «tibla» означает «русский», и его значение является уничижительным.

У депутата Европарламента есть два вопроса и просьба к командующему Кайтселийтом.

«Как вы объясняете тот факт, что Кайтселийт, который, среди прочего, занимается воспитанием молодежи и в рядах которого также есть русские, одобрил выпуск песни с таким словом? Считаете ли вы, что такие новые солдатские песни способствуют воспитанию уважения и любви к Эстонии у русских, особенно у молодежи?» - спросила Тоом.

Поскольку Untsakad говорили, что они внесли две политкорректные поправки в свои песни, Тоом также выдвинула подобное требование.

Тоом написала Тамм: «Может ли Кайтселийт, как инициатор выпуска альбома "24.02", передать просьбу члена Европарламента внести поправку в песню "Vahvus", заменив оскорбительное и уничижительное для русских слово "tiblad"?»