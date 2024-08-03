Сегодня днем в Тартумаа пьяный водитель за рулем BMW съехал с дороги и перевернулся на крышу.
Не справился с управлением: пьяный водитель перевернулся на крышу
В 15:28 Центр тревоги получил информацию о дорожно-транспортном происшествии в волости Камбья, Тартумаа, где легковой автомобиль BMW съехал с дороги и перевернулся на крышу.
На месте происшествия полиция установила, что мужчина, находившийся за рулем, был в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль был эвакуирован на платную стоянку. Состояние здоровья мужчины было проверено медицинскими работниками.
Все обстоятельства аварии будут выяснены в ходе дальнейшего расследования.
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