Не справился с управлением: пьяный водитель перевернулся на крышу

В 15:28 Центр тревоги получил информацию о дорожно-транспортном происшествии в волости Камбья, Тартумаа, где легковой автомобиль BMW съехал с дороги и перевернулся на крышу.

На месте происшествия полиция установила, что мужчина, находившийся за рулем, был в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль был эвакуирован на платную стоянку. Состояние здоровья мужчины было проверено медицинскими работниками.

Все обстоятельства аварии будут выяснены в ходе дальнейшего расследования.