Сб, 3.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Не справился с управлением: пьяный водитель перевернулся на крышу

rus.postimees.ee
Copy
Полицейская машина. Фото иллюстративное.
Полицейская машина. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Сегодня днем в Тартумаа пьяный водитель за рулем BMW съехал с дороги и перевернулся на крышу.

В 15:28 Центр тревоги получил информацию о дорожно-транспортном происшествии в волости Камбья, Тартумаа, где легковой автомобиль BMW съехал с дороги и перевернулся на крышу.

На месте происшествия полиция установила, что мужчина, находившийся за рулем, был в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль был эвакуирован на платную стоянку. Состояние здоровья мужчины было проверено медицинскими работниками.

Все обстоятельства аварии будут выяснены в ходе дальнейшего расследования.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх