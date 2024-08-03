ВИДЕО Латвия снова под водой: улицы города затоплены из-за сильных ливней

По словам метеоролога Мартинса Бергштейнса, в городе также констатирована гроза. За короткое время зафиксировано большое количество осадков.

Jelgavā šobrīd tas, ko vajadzēja vismazāk - ļoti stipra lietusgāze ar intensīvu krusu un pērkona negaisu. Atkal ļoti liels nokrišņu daudzums, īsā laikā. Ielas pludo. pic.twitter.com/Xo6EetTW3W — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) August 3, 2024

Nepilnās 10 minūtēs nokrišņu daudzums pilsētas centrā, pēc privātās meteoroloģiskās stacijas provizoriskajiem datiem sasniedz 17,4 mm. Pilsētas nomalē tikai knapi 5 mm. https://t.co/2btDSlJArg pic.twitter.com/RNLYtTj0Rc — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) August 3, 2024

Как сообщалось, этой ночью уровень воды в реке Свете продолжал повышаться - частично затопило дорогу Витолу до Буриньского моста, свидетельствует информация на сайте Елгавского городского самоуправления.

Тем временем в Лиелупе и реке Платоне уровень воды упал, что позволяет прогнозировать, что и в Свете уровень воды может понизиться.

Как сообщили в муниципальном учреждении Pilsētsaimniecība, по-прежнему закрыты подтопленные в пятницу участки улиц.

Кроме того, в пятницу вечером на ул. Палиенас возле ул. Терветес водоотводная труба была заблокирована мешками с песком, чтобы ограничить поток воды.

Тем временем информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) свидетельствует о том, что в притоках левого берега Лиелупе, в том числе в Свете, повышение уровня воды остановилось. Уровень воды стабилизировался, однако его понижение ожидается только на следующей неделе, прогнозирует LVĢMC.

LVĢMC ожидает, что и в Мусе в выходные начнется более стремительный рост уровня воды, который может достичь опасности, соответствующей желтому уровню предупреждения.

Государственная пожарно-спасательная служба также отмечает, что непрерывно находится на связи с самоуправлениями.

Фото: В Елгавском крае затопило поселок Тушкю