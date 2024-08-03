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На шоссе автомобиль с тремя людьми съехал с дороги и перевернулся на крышу

rus.postimees.ee
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В субботу вечером на шоссе Валга-Уулу в Пярнумаа произошло дорожно-транспортное происшествие, в которой легковой автомобиль с тремя пассажирами съехал с дороги и перевернулся на крышу.

Незадолго до 20:00 в Центр тревоги поступила информация о том, что на 113-м километре дороги Валга-Уулу в волости Саарде легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу.

В машине находились три человека, они смогли выбраться из автомобиля самостоятельно, и с ними работают медицинские работники.

Точные обстоятельства аварии выясняются.

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