В субботу вечером на шоссе Валга-Уулу в Пярнумаа произошло дорожно-транспортное происшествие, в которой легковой автомобиль с тремя пассажирами съехал с дороги и перевернулся на крышу.
На шоссе автомобиль с тремя людьми съехал с дороги и перевернулся на крышу
Незадолго до 20:00 в Центр тревоги поступила информация о том, что на 113-м километре дороги Валга-Уулу в волости Саарде легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу.
В машине находились три человека, они смогли выбраться из автомобиля самостоятельно, и с ними работают медицинские работники.
Точные обстоятельства аварии выясняются.
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