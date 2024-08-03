Пожарная тревога: пригоревшая сковорода подняла на уши весь дом

Перевод: Каролийна Вертяева

Датчик дыма в квартире на первом этаже настойчиво сигналил о беде, а из окна вился густой дым, что вызывало беспокойство у соседей.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что дверь квартиры была заперта, а на стук никто не реагировал. Подозревая возможное возгорание, спасатели приняли решение вскрыть дверь.

Из квартиры на первом этаже вился густой дым. Фото: Ain Liiva

Войдя внутрь, они обнаружили пригоревшую еду на плите, ставшую причиной всего переполоха. Из дальней комнаты появился проживающий в квартире мужчина, который, похоже, не осознавал масштаба случившегося.

Виновница суматохи. Фото: Ain Liiva

Мужчина был передан в руки медиков и отправлен на обследование в больницу, чтобы убедиться в отсутствии последствий для его здоровья.