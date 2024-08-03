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Пожарная тревога: пригоревшая сковорода подняла на уши весь дом

Мерли Раудла Айн Лийва
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Спасатели выехали на вызов на улицу Кунгла в Раквере.
Спасатели выехали на вызов на улицу Кунгла в Раквере. Фото: Ain Liiva

Субботним утром спасатели выехали на вызов на улицу Кунгла в Раквере, где в одном из многоквартирных домов сработала пожарная сигнализация.

Перевод: Каролийна Вертяева

Датчик дыма в квартире на первом этаже настойчиво сигналил о беде, а из окна вился густой дым, что вызывало беспокойство у соседей.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что дверь квартиры была заперта, а на стук никто не реагировал. Подозревая возможное возгорание, спасатели приняли решение вскрыть дверь.

Из квартиры на первом этаже вился густой дым.
Из квартиры на первом этаже вился густой дым. Фото: Ain Liiva

Войдя внутрь, они обнаружили пригоревшую еду на плите, ставшую причиной всего переполоха. Из дальней комнаты появился проживающий в квартире мужчина, который, похоже, не осознавал масштаба случившегося.

Виновница суматохи.
Виновница суматохи. Фото: Ain Liiva

Мужчина был передан в руки медиков и отправлен на обследование в больницу, чтобы убедиться в отсутствии последствий для его здоровья.

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