Субботним утром спасатели выехали на вызов на улицу Кунгла в Раквере, где в одном из многоквартирных домов сработала пожарная сигнализация.
Пожарная тревога: пригоревшая сковорода подняла на уши весь дом
Перевод: Каролийна Вертяева
Датчик дыма в квартире на первом этаже настойчиво сигналил о беде, а из окна вился густой дым, что вызывало беспокойство у соседей.
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что дверь квартиры была заперта, а на стук никто не реагировал. Подозревая возможное возгорание, спасатели приняли решение вскрыть дверь.
Войдя внутрь, они обнаружили пригоревшую еду на плите, ставшую причиной всего переполоха. Из дальней комнаты появился проживающий в квартире мужчина, который, похоже, не осознавал масштаба случившегося.
Мужчина был передан в руки медиков и отправлен на обследование в больницу, чтобы убедиться в отсутствии последствий для его здоровья.
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