Тревожный звонок для Temu: растет недовольство торговцев политикой платформы

Как указывает Reuters, в апреле Temu ввела новую штрафную политику: если клиент решает вернуть товар и деньги, торговцу грозит штраф, который в пять раз превышает стоимость товара.

Отмечается, что Temu, которая стала популярной по всему мира, предлагая широкий ассортимент по низким ценам, пользуется большим спросом среди китайских торговцев. С момента старта платформы в сентябре 2022 года ее популярность быстро росла, составляя серьезную конкуренцию Amazon и AliExpress.