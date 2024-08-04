Несколько сотен продавцов из Китая, которые торгуют своими товарами на платформе Temu, начали протестовать против штрафной политики компании - торговцы недовольны чрезмерно высокими штрафами.
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Тревожный звонок для Temu: растет недовольство торговцев политикой платформы
Как указывает Reuters, в апреле Temu ввела новую штрафную политику: если клиент решает вернуть товар и деньги, торговцу грозит штраф, который в пять раз превышает стоимость товара.
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