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Тревожный звонок для Temu: растет недовольство торговцев политикой платформы

TVNET | FINANCENET rus.tvnet.lv
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Temu
Temu Фото: Getty Images via AFP / Reuters

Несколько сотен продавцов из Китая, которые торгуют своими товарами на платформе Temu, начали протестовать против штрафной политики компании - торговцы недовольны чрезмерно высокими штрафами.

Как указывает Reuters, в апреле Temu ввела новую штрафную политику: если клиент решает вернуть товар и деньги, торговцу грозит штраф, который в пять раз превышает стоимость товара.

Отмечается, что Temu, которая стала популярной по всему мира, предлагая широкий ассортимент по низким ценам, пользуется большим спросом среди китайских торговцев. С момента старта платформы в сентябре 2022 года ее популярность  быстро росла, составляя серьезную конкуренцию Amazon и AliExpress.

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