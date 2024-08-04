По данным Торгово-промышленной палаты, к концу второго квартала этого года пенсионные фонды вложили в Эстонию 643 миллиона евро, а общий объем пенсионных фондов составил 5,1 миллиарда евро. То есть, объем активов, вложенных пенсионными фондами Эстонии, за последний год снизился на 2,58 процентных пункта, или на 49 миллионов евро.
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Пенсионные фонды сокращают инвестиции в эстонскую экономику
Во втором квартале прошлого года в Эстонию было инвестировано 15,09 процента от общего объема пенсионных фондов, а во втором квартале 2022 года - 16,35 процента, пишет Торгово-промышленная палата в своем анализе.
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