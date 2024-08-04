Пенсионные фонды сокращают инвестиции в эстонскую экономику

По данным Торгово-промышленной палаты, к концу второго квартала этого года пенсионные фонды вложили в Эстонию 643 миллиона евро, а общий объем пенсионных фондов составил 5,1 миллиарда евро. То есть, объем активов, вложенных пенсионными фондами Эстонии, за последний год снизился на 2,58 процентных пункта, или на 49 миллионов евро.