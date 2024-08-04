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Пенсионные фонды сокращают инвестиции в эстонскую экономику

BNS
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Монеты.
Монеты. Фото: Shutterstock

По данным Торгово-промышленной палаты, к концу второго квартала этого года пенсионные фонды вложили в Эстонию 643 миллиона евро, а общий объем пенсионных фондов составил 5,1 миллиарда евро. То есть, объем активов, вложенных пенсионными фондами Эстонии, за последний год снизился на 2,58 процентных пункта, или на 49 миллионов евро.

Во втором квартале прошлого года в Эстонию было инвестировано 15,09 процента от общего объема пенсионных фондов, а во втором квартале 2022 года - 16,35 процента, пишет Торгово-промышленная палата в своем анализе.

Больше всего сократились инвестиции пенсионных фондов SEB, составив 35 миллионов евро, за ними следуют пенсионные фонды Swedbank с 15 миллионами евро. Вложения пенсионных фондов LHV в экономику Эстонии за год увеличились на 1,5 миллиона евро, вложения Luminor выросли незначительно - на 0,1 миллиона евро.

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