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В будущем жителей столичных новостроек избавят от обязательства выкупать парковочные места

rus.postimees.ee
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Парковка.
Парковка. Фото: Ekrānuzņēmums no video

Таллиннская городская управа введет новые нормы для расчета числа парковочных мест, чтобы обеспечить наличие парковочных зон там, где в них действительно есть потребность. При этом новые меры избавят жителей от обязательства при покупке квартиры в новостройке выкупать и парковочное место, пишет Rus.ERR.

Главная цель нововведения - создать городскую среду, в которой у людей будет выбор: выкупить парковочное место, арендовать при необходимости или же вовсе от него отказаться, сообщает «Актуальная камера».

Изменится и сама система расчета необходимого количества парковочных зон.

«Ранее наличие парковочного места было напрямую связано с количеством квартир в жилом доме и тем, в каком районе города он находится. Сейчас же мы планируем исходить из так называемой площади "брутто"», - пояснил вице-мэр по вопросам транспорта Кристьян Ярван.

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