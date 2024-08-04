В будущем жителей столичных новостроек избавят от обязательства выкупать парковочные места

Таллиннская городская управа введет новые нормы для расчета числа парковочных мест, чтобы обеспечить наличие парковочных зон там, где в них действительно есть потребность. При этом новые меры избавят жителей от обязательства при покупке квартиры в новостройке выкупать и парковочное место, пишет Rus.ERR.