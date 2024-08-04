Вс, 4.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Резкое торможение водителя таллиннского автобуса привело к травмам

rus.postimees.ee
Copy
Автобус.
Автобус. Фото: TLT/Sergei Zjuganov

В Таллинне пожилую женщину доставили в больницу, так как она упала в результате резкого торможения водителя автобуса. 

В субботу, 8 августа в 16:19 водитель таллиннского автобуса резко затормозил у остановки «Вяйке-Ыйсмяэ», в результате чего упала 77-летняя пассажирка. 

Как сообщает пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, женщину доставили в больницу.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх