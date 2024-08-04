В Таллинне пожилую женщину доставили в больницу, так как она упала в результате резкого торможения водителя автобуса.
Резкое торможение водителя таллиннского автобуса привело к травмам
В субботу, 8 августа в 16:19 водитель таллиннского автобуса резко затормозил у остановки «Вяйке-Ыйсмяэ», в результате чего упала 77-летняя пассажирка.
Как сообщает пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, женщину доставили в больницу.
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