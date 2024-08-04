Время коммента Мир вашей кухне: где не место ностальгии по славным традициям

Как бы мы ни любили проводить время в туалете, в доме нет места важнее кухни. В прошлом остались времена, когда это знала каждая хозяйка – теперь и хозяева не отстают. Да и гендер кухонной персоны больше не имеет значения. Кухня – это надежда и опора, источник жизни и место силы! Возражения, что унитаз или кровать важнее, звучат неубедительно. При этом, что любопытно, кухня начала приносить счастье массовому жителю городов и пригородов совсем недавно. Еще каких-то сто лет назад это было то еще местечко.

Веками о превратностях готовки не думали только аристократы и прочие богатеи – на них работал многочисленный персонал. В Эрмитажах и Версалях кухня пряталась от посторонних глаз, и этот обычай продержался до начала XX века. После Первой Мировой войны – слома эпох и всплеска обнищания – по всей Европе начали строить типовое жилье с низкими потолками и тесной кухней. Она и стала прообразом знакомого нам пространства, которое кажется нам вполне естественным.