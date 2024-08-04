Тостер есть в Эстонии практически на каждой кухне, но на самом деле этот прибор может быть опасен, если не уделять достаточно внимания его обслуживанию и требованиям безопасности. Во избежание опасности пожара следует прислушаться к советам специалистов.
Что ни в коем случае нельзя засовывать в тостер и как часто его надо чистить?
«Вспоминается связанный с тостером случай, произошедший в городе Тюри: дымовой датчик передал сигнал пожарной тревоги, и выяснилось, что из-за избыточного напряжения загорелся тостер. В тот раз ущерб ограничился лишь сгоревшим тостером, но все могло быть куда печальнее. Вызванные тостером возгорания начинаются не только из-за неполадок в электросети, но и в результате неверного использования», - отметил руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.
Поздно вечером 21 августа прошлого года в Центр тревоги сообщили, что в находящемся в Таллинне в Хааберсти 16-этажном доме сработала пожарная сигнализация и чувствуется запах пригоревшей еды. Прибывшие на вызов лиллекюлаские спасатели установили, что в квартире на пятом этаже жарили булку в тостере. Из тостера пошел дым, в результате чего в гостиной сработал датчик. Арендатор квартиры был дома и, когда сработала сигнализация, вышел на улицу вместе с остальными жильцами - не понимая, что сигнал идет из его квартиры. Возгорания не было, помещение проветрили.
Эта ситуация, окончившаяся благополучно, вероятно, произошла из-за того, что за тостером не ухаживали, однако в худшем случае по причине неочищенного тостера может возникнуть пожар, который уничтожит весь дом. Уход за тостером и использование безопасных приборов – основа пожарной безопасности на кухни. Следуя советам специалистов, мы можем снизить риск пожара и обеспечить безопасность своего дома.
Крошки булки и хлеба могут привести к пожару
При высокой температуре крошки булки и хлеба, а также другой мусор и пыль, скопившиеся в тостере, могут загореться. «Для предотвращения опасности пожара тостер надо регулярно чистить», – подчеркнул специалист OÜ Tofix Карпо Вальдметс. Кроме того, загореться могут контакты проводов, находящиеся в плохом состоянии или окислившиеся. «В тостер ни в коем случае нельзя помещать металлические предметы, такие как ножи или вилки», – добавил он.
Осторожнее с удлинителями
Удлинители разработаны для определенной силы тока и мощности. Если суммарная мощность подключенных к удлинителю приборов превышает его максимальную мощность, он может перегреться. «Обычно к удлинителю можно подключать столько приборов, сколько в нем гнезд. Опасность возникает, когда все приборы включают одновременно и кабель удлинителя не выдерживает нагрузки», - объяснил Вальдметс.
Например, если к удлинителю подключены тостер, микроволновая печь, чайник и кухонный комбайн, и все они работают одновременно, удлинитель может перегреться и расплавиться.
Принцип работы тостера и опасность для нагревательных элементов
Внутри тостера расположены нагревательные элементы, обычно изготовленные из нихромовой проволоки. Эта проволока нагревается под воздействием электрического тока и производит тепло, в результате которого поверхность булки подрумянивается.
«Большинство тостеров снабжены термостатом и таймером, контролирующими процесс жарки», – сказал Вальдметс. Однако проблемы могут возникнуть, если в тостере загорелись скопившиеся хлебные крошки или мусор. «Возгорание возможно, когда процесс приготовления идет на максимуме и используется старая, то есть черствая булка», – добавил специалист.
Не забывайте ухаживать за тостером!
За тостером следует регулярно ухаживать и удалять из него крошки. «Способов ухода за тостером много, поэтому изучите инструкцию по эксплуатации вашего тостера», – посоветовал Вальдметс.
В большинстве тостеров есть отделение для крошек, которое следует регулярно опустошать и чистить. Если такого отделения нет, можно перевернуть тостер вверх дном и слегка постучать, чтобы очистить его от скопившегося мусора.