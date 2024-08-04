Что ни в коем случае нельзя засовывать в тостер и как часто его надо чистить?

При высокой температуре крошки булки и хлеба, а также другой мусор и пыль, скопившиеся в тостере, могут загореться. «Для предотвращения опасности пожара тостер надо регулярно чистить», – подчеркнул специалист OÜ Tofix Карпо Вальдметс. Кроме того, загореться могут контакты проводов, находящиеся в плохом состоянии или окислившиеся. «В тостер ни в коем случае нельзя помещать металлические предметы, такие как ножи или вилки», – добавил он.

Осторожнее с удлинителями

Удлинители разработаны для определенной силы тока и мощности. Если суммарная мощность подключенных к удлинителю приборов превышает его максимальную мощность, он может перегреться. «Обычно к удлинителю можно подключать столько приборов, сколько в нем гнезд. Опасность возникает, когда все приборы включают одновременно и кабель удлинителя не выдерживает нагрузки», - объяснил Вальдметс.

Например, если к удлинителю подключены тостер, микроволновая печь, чайник и кухонный комбайн, и все они работают одновременно, удлинитель может перегреться и расплавиться.

Принцип работы тостера и опасность для нагревательных элементов

Внутри тостера расположены нагревательные элементы, обычно изготовленные из нихромовой проволоки. Эта проволока нагревается под воздействием электрического тока и производит тепло, в результате которого поверхность булки подрумянивается.

«Большинство тостеров снабжены термостатом и таймером, контролирующими процесс жарки», – сказал Вальдметс. Однако проблемы могут возникнуть, если в тостере загорелись скопившиеся хлебные крошки или мусор. «Возгорание возможно, когда процесс приготовления идет на максимуме и используется старая, то есть черствая булка», – добавил специалист.

Не забывайте ухаживать за тостером!

За тостером следует регулярно ухаживать и удалять из него крошки. «Способов ухода за тостером много, поэтому изучите инструкцию по эксплуатации вашего тостера», – посоветовал Вальдметс.

В большинстве тостеров есть отделение для крошек, которое следует регулярно опустошать и чистить. Если такого отделения нет, можно перевернуть тостер вверх дном и слегка постучать, чтобы очистить его от скопившегося мусора.