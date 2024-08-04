Евродепутат от Эстонии, заместитель председателя комитета Европарламента по иностранным делам Урмас Паэт вместе со своими коллегами направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором раскритиковал решение Венгрии ослабить визовые ограничения для граждан России и Беларуси и заявил, что если Венгрия останется при своем решении, то следует обдумать возможность восстановления пограничного контроля в отношении этой страны.
Депутаты Европарламента: в отношении Венгрии придется восстановить пограничный контроль
В переданном BNS комментарии Урмас Паэт сообщил, что депутаты Европарламента написали, что если Венгрия останется при своем решении, то Еврокомиссия и страны-члены ЕС должны рассмотреть вопрос о будущем членстве Венгрии в Шенгенской зоне и о восстановлении пограничного контроля на границах с Венгрией.
По словам Паэта, венгерское правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном блокирует антироссийские санкции и помощь Украине. Недавно Орбан в качестве главы страны, председательствующей в ЕС, посетил лидеров России и Китая, не согласовав свои действия с руководителями стран ЕС.
«А теперь, в довершение всего, он хочет в упрощенном порядке разрешить въезд в Венгрию российским и белорусским рабочих, которые затем смогут перебраться и в другие европейские страны», - сказал Паэт, отметив, что такое решение представляет угрозу для всей еврозоны.
«Эти так называемые рабочие не будут проходить проверку безопасности, но получат доступ ко всей Шенгенской зоне, - пояснил суть проблемы Паэт. - Россия и Беларусь обязательно воспользуются этой возможностью, чтобы укрепить свою разведывательную сеть и пятую колонну в ЕС».
«Если венгерское правительство откажется изменить свою политику, Европейская комиссия и все представители ЕС должны начать процесс исключения Венгрии из Шенгенской зоны и ввести новые меры по защите граждан ЕС, включая, при необходимости, полный контроль на границах Венгрии с другими странами ЕС», - заявляют евродепутаты в своем совместном обращении.