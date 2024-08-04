Депутаты Европарламента: в отношении Венгрии придется восстановить пограничный контроль

В переданном BNS комментарии Урмас Паэт сообщил, что депутаты Европарламента написали, что если Венгрия останется при своем решении, то Еврокомиссия и страны-члены ЕС должны рассмотреть вопрос о будущем членстве Венгрии в Шенгенской зоне и о восстановлении пограничного контроля на границах с Венгрией.

По словам Паэта, венгерское правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном блокирует антироссийские санкции и помощь Украине. Недавно Орбан в качестве главы страны, председательствующей в ЕС, посетил лидеров России и Китая, не согласовав свои действия с руководителями стран ЕС.

«А теперь, в довершение всего, он хочет в упрощенном порядке разрешить въезд в Венгрию российским и белорусским рабочих, которые затем смогут перебраться и в другие европейские страны», - сказал Паэт, отметив, что такое решение представляет угрозу для всей еврозоны.

«Эти так называемые рабочие не будут проходить проверку безопасности, но получат доступ ко всей Шенгенской зоне, - пояснил суть проблемы Паэт. - Россия и Беларусь обязательно воспользуются этой возможностью, чтобы укрепить свою разведывательную сеть и пятую колонну в ЕС».

«Если венгерское правительство откажется изменить свою политику, Европейская комиссия и все представители ЕС должны начать процесс исключения Венгрии из Шенгенской зоны и ввести новые меры по защите граждан ЕС, включая, при необходимости, полный контроль на границах Венгрии с другими странами ЕС», - заявляют евродепутаты в своем совместном обращении.