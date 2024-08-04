ФОТО Полицейские протаранили фургон пьяного водителя, пытавшегося скрыться

Хотя сначала водитель не был склонен к сотрудничеству и отказался дуть в алкотестер, в какой-то момент он смягчился, и полицейские установили, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был задержан по подозрению в совершении преступления и доставлен в изолятор.

Фургон был эвакуирован на платную стоянку, а поврежденная полицейская машина отправлена на ремонт.

В инциденте никто не пострадал.