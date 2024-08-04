Вчера вечером в Пыльвамаа сотрудники полиции были вынуждены вытолкнуть с дороги фургон, пытавшийся скрыться от них. В ходе проверки выяснилось, что мужчина, управлявший транспортным средством, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
ФОТО ⟩ Полицейские протаранили фургон пьяного водителя, пытавшегося скрыться
Перевод: Ева Ойжинская
По словам начальника дежурной службы Кагуского полицейского участка PPA Рене Липпинга, в субботу в 18:48 полиция получила сообщение о водителе с подозрением на алкогольное опьянение в районе Отепя. Патрули начали искать автомобиль и вскоре его обнаружили. Водителю был дан сигнал остановиться, но он проигнорировал его и попытался скрыться. Поскольку водитель не собирался останавливаться, полицейские приняли решение принудительно остановить фургон в наиболее безопасный момент, вытолкнув его с дороги Валгъярве-Крюйднери.
В Пыльвамаа полиция была вынуждена вытолкнуть с дороги фургон, которым управлял пьяный водитель.
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Фургон остановился у обочины, при этом его передняя часть оказалась в канаве.
Хотя сначала водитель не был склонен к сотрудничеству и отказался дуть в алкотестер, в какой-то момент он смягчился, и полицейские установили, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был задержан по подозрению в совершении преступления и доставлен в изолятор.
Фургон был эвакуирован на платную стоянку, а поврежденная полицейская машина отправлена на ремонт.
В инциденте никто не пострадал.
Полиция напоминает: если на мероприятии вы заметили, что кто-то хочет сесть за руль после употребления алкоголя, можно использовать любые методы, чтобы помешать ему, если это не ставит под угрозу вашу жизнь и здоровье. Заберите ключи от машины или предложите помощь трезвого водителя для поездки к месту назначения. Если же у вас не хватает сил справиться с пьяным другом или он не хочет вас слушать, немедленно сообщите о его намерениях в полицию.