ГАЛЕРЕЯ Место, куда хочется возвращаться снова и снова: в Тарту прошел летний праздник культурной столицы Европы

«История Танеля Йонаса и Лауры Выйгемаст показала, что единство и способность держаться вместе являются важной частью искусства выживания, - сказала креативный руководитель «Тарту 2024» Кати Торп. - Тарту, культурная столица Европы, вместе с Южной Эстонией - это место, куда хочется возвращаться снова и снова, чтобы встретиться с семьей, друзьями или любимым человеком. Тарту дает силы!»

В середине года культурной столицы Европы Тартуский бульвар Свободы от автомобилей превратился в перекресток культур, где встретились люди, история и традиции, а вместо светофоров зажглись огни праздника.

«Если посмотреть на историю Тарту и Эстонии, мне кажется невозможным, чтобы маленькая Эстония и Тарту сохранились на перепутье традиций, культур и сложных исторических событий - , сказал постановщик праздника Танель Йонас. - Это необыкновенно, что Тарту вместе с Южной Эстонией превратился в носителя культурной мысли с сильным видением, в культурную столицу Европы».

На празднике зрители услышали песни из золотого фонда эстонской музыки в исполнении более десяти любимых артистов: Лииси Койксон, Пеэтера Волконски, Мярта Аванди, Отта Сеппа, Неле-Лийс Вайксоо, Олли, Сисси, Хейди Тамме, Прийта Фольмера. Выступления дополнили Тартуский академический мужской хор, школа танцев Shat​​é, клуб гимнастики Janika, группа общества народного творчества Leigarid и танцоры танцевального центра Tähtvere.

Летний праздник Тарту 2024 посетили также несколько международных делегаций и представители будущих культурных столиц Европы, которые встретились с организаторами культурных мероприятий в Тарту и Южной Эстонии. В ходе визита их ознакомили с программой Тарту 2024 и закулисьем культурной столицы.

До завершения года культурной столицы Европы осталось меньше полугода, а в программе еще сотни мероприятий, которые стоит посетить. Программа «Тарту 2024» рассказывает историю творческой концепции «Искусство выживания» - это знания, навыки и ценности, которые могут помочь нам жить лучше в будущем.

Авторами концертной постановки «Искусство выживания на перепутье» стали Танель Йонас и Лаура Выйгемаст, музыкальным руководителем - Сийм Аймла, а хореографию поставил постановщик Рауно Зубко.