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Полиция: вероятность вернуть украденный велосипед близка к нулю

Ану Вийта-Неухаус
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В летний период кражи велосипедов учащаются. Для предотвращения кражи рекомендуется использовать замок, фиксируя его вокруг рамы и заднего колеса велосипеда.
В летний период кражи велосипедов учащаются. Для предотвращения кражи рекомендуется использовать замок, фиксируя его вокруг рамы и заднего колеса велосипеда. Фото: Peeter Langovits (Postimees)

Полиция ежедневно получает заявления об украденных велосипедах, электровелосипедах и электросамокатах. Количество краж увеличивается, но вероятность вернуть пропавшее транспортное средство почти нулевая.

Перевод: Ева Ойжинская

В 2023 году полиция рассмотрела около 1000 случаев, связанных с кражей велосипедов, что на 40 процентов больше, чем в предыдущем году. Ущерб от краж велосипедов составил около 850 000 евро, при этом средняя сумма ущерба составила 800 евро. Полиция отметила, что среднюю сумму повышают в основном дорогие велосипеды: если украден один велосипед стоимостью 2000 евро и два велосипеда по 400 евро, то средняя сумма ущерба уже превышает 900 евро. В последнее время на улицах всё чаще встречаются электрические велосипеды, а также используются велосипеды для ежедневных поездок, которые не являются классическими городскими велосипедами, но оба типа стоят дороже.

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