Полиция ежедневно получает заявления об украденных велосипедах, электровелосипедах и электросамокатах. Количество краж увеличивается, но вероятность вернуть пропавшее транспортное средство почти нулевая.
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Полиция: вероятность вернуть украденный велосипед близка к нулю
Перевод: Ева Ойжинская
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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