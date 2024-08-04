Полиция: вероятность вернуть украденный велосипед близка к нулю

В 2023 году полиция рассмотрела около 1000 случаев, связанных с кражей велосипедов, что на 40 процентов больше, чем в предыдущем году. Ущерб от краж велосипедов составил около 850 000 евро, при этом средняя сумма ущерба составила 800 евро. Полиция отметила, что среднюю сумму повышают в основном дорогие велосипеды: если украден один велосипед стоимостью 2000 евро и два велосипеда по 400 евро, то средняя сумма ущерба уже превышает 900 евро. В последнее время на улицах всё чаще встречаются электрические велосипеды, а также используются велосипеды для ежедневных поездок, которые не являются классическими городскими велосипедами, но оба типа стоят дороже.