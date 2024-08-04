Середина XX века. Брошенное посреди океана судно. На нем - экипаж и собака. Все умерли, и, как оказалось, не самым приятным образом, так как застывшие глаза трупов расширены от ужаса, а рты раскрыты в выражении невообразимого страха. Никто не знает, что там произошло на самом деле, так как вскоре после того, как спасатели обнаружили корабль-призрак, он взорвался. Во всяком случае это самая распространенная история.
В глазах застыл страх, а лица искажены ужасом: тайна корабля-призрака 1947 года
В 1947 году судно в Малаккском проливе недалеко от Индонезии сообщило о каком-то отчаянном голосе, который внезапно прозвучал по радиоканалам связи. Голос сообщил:
«Все начальники, в том числе капитан, мертвы. Они лежат в радиорубке и на мостике. Возможно, умер весь экипаж...». После этого последовали беспорядочные сигналы Морзе и прозвучали последние слова: «Я умираю».
Этими словами вошел в историю печально известный корабль-призрак SS Ourang Medan. Уже сложены десятки историй и легенд о том, что на самом деле произошло с членами экипажа. Самое ужасное - это то, что лица членов экипажа были искажены выражением ужаса и страданий. Во всяком случае так рассказывали спасатели, которые успели взойти на борт судна.
Так или иначе, это судно - не первое, которое постиг столь печальный конец. Многим известна судьба «Марии Целесты». В частности, 5 декабря 1872 года во время плавания в неспокойную погоду экипаж британского брига Dei Gratia заметил казавшийся брошенным корабль, который дрифтовал в водах Атлантического океана недалеко от Азорских островов, примерно в полутора тысячах километров на запад от Португалии.
Когда команда брига поднялась на борт «Марии Целесты», они обнаружили, что все на борту в идеальном порядке, даже одежда членов экипажа была аккуратно сложена, но на борту не было ни одной живой души.
Единственными признаками, связанными с отсутствием людей, были разобранный насос и пропавшая спасательная шлюпка. Так началась одна из самых захватывающих загадок в истории мореходства.
Впрочем, случай SS Ourang Medan еще таинственнее, так как вообще непонятно, что могло произойти с экипажем корабля. Даже неизвестно, существовало ли судно вообще или является просто легендой. Однако, если оно действительно существовало, почему с него пропала всего одна спасательная шлюпка?
Проклятый экипаж и судно, которого не существует
Когда спасатели после странного радиосообщения взошли на борт SS Ourang Medan, оказалось, что экипаж действительно мертв, а тела людей разбросаны по всему судну. Лица стянуты в гримасе ужаса, зубы стиснуты, глаза полны страха и страдания. Мертва была даже собака - застывшая перед лицом необъяснимого ужаса.
Однако это было только началом загадки. В более поздних сообщениях отмечалось, что вскоре после того, как спасатели взошли на борт корабля-призрака, там начался пожар, в результате чего спасателям пришлось спасаться самим. Когда они покинули судно, оно взорвалось с такой силой, что поднялось над океаном и быстро затонуло и исчезло без следа.
Все это, конечно, вызывает большое количество вопросов: кто убил экипаж судна? Почему судно загорелось и взорвалось? Впрочем, здесь мы сами забегаем вперед, так как есть вероятность того, что этого судна вообще официально не существовало.
Странно то, что SS Ourang Medan не упомянуто ни в каких официальных регистрах, да и о самом призрачном инциденте никаких официальных сообщений нет. Сложно установить и точную дату произошедшего, так как у разных изданий имеются различные версии по поводу этого. Более того, в каждой статье появляются другие детали. Несмотря на это, многие верят, что эта фантастическая история абсолютно правдива. Судно было зарегистрировано на Суматре, и на нем был груз цианида калия и нитроглицерина. Этим можно объяснить внезапный взрыв корабля, а также отсутствие документов, так как такой груз мог быть нелегальным, сообщает портал Ripleys.
Таинственная брошюра
Немецкий профессор Теодор Сюрсдорфер провел последние 50 лет, исследуя эту загадку. Сюрсдорфер был первым, кто в этом деле упомянул написанную в 1954 году брошюру Das Totenschiffin der Südsee. Ее автором был некий Отто Милке, которому, похоже, было многое известно о таинственном корабле, его маршруте, грузе и капитане.
В брошюре упомянуто, что трагедия произошла в июне 1947 года. В ней также отмечается, что на корабле находился груз, в частности, цианида калия и нитроглицерина. Впрочем, другие утверждают, что на судне находились гораздо более опасные вещи - например, есть теория, что на нем перевозили японское экспериментальное биологическое оружие.
Как и в случае «филадельфийского эксперимента», и здесь многие винили инопланетян или сверхъестественные силы. Необычные условия смерти членов экипажа дали таким слухам серьезное обоснование. Некоторые даже винили призраков пиратов, которые ограбили судно и взорвали его, пишет Historic Mysteries.
Так или иначе, если SS Ourang Medan действительно существовало, то, скорее всего, экипаж судна на самом деле занимался чем-то незаконным. К сожалению, доказать мы больше ничего не можем, и эта история, скорее всего, навсегда останется лишь страшной легендой.