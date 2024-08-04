В глазах застыл страх, а лица искажены ужасом: тайна корабля-призрака 1947 года

Впрочем, случай SS Ourang Medan еще таинственнее, так как вообще непонятно, что могло произойти с экипажем корабля. Даже неизвестно, существовало ли судно вообще или является просто легендой. Однако, если оно действительно существовало, почему с него пропала всего одна спасательная шлюпка?

Проклятый экипаж и судно, которого не существует

Когда спасатели после странного радиосообщения взошли на борт SS Ourang Medan, оказалось, что экипаж действительно мертв, а тела людей разбросаны по всему судну. Лица стянуты в гримасе ужаса, зубы стиснуты, глаза полны страха и страдания. Мертва была даже собака - застывшая перед лицом необъяснимого ужаса.

Однако это было только началом загадки. В более поздних сообщениях отмечалось, что вскоре после того, как спасатели взошли на борт корабля-призрака, там начался пожар, в результате чего спасателям пришлось спасаться самим. Когда они покинули судно, оно взорвалось с такой силой, что поднялось над океаном и быстро затонуло и исчезло без следа.

Все это, конечно, вызывает большое количество вопросов: кто убил экипаж судна? Почему судно загорелось и взорвалось? Впрочем, здесь мы сами забегаем вперед, так как есть вероятность того, что этого судна вообще официально не существовало.