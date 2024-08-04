Юферева-Скуратовски: обмен заключенными между США и Россией может ослабить напряженность

«Освобождение Владимира Кара-Мурзы - видного российского оппозиционера и критика Кремля - и других политических заключенных может быть воспринято международным сообществом как четкий сигнал со стороны России о том, что она стремится выйти из международной изоляции и улучшить свой имидж на международной арене. Не исключено также, что Россия идет на этот шаг, чтобы создать будущую основу для переговоров о смягчения санкций», - пишет Юферева-Скуратовски в социальных сетях, добавляя, что обмен заключенными также является признаком дипломатического сотрудничества между Западом и Россией, которое стало очень редким явлением из-за войны.

«Для Запада это возможность продемонстрировать реальную поддержку правозащитников и возможность оказать давление на Москву с целью освобождения политических заключенных. Кроме того, обмен заключенными посылает очень сильные сигналы российской общественности», - отмечает Юферева-Скуратовски.

Российские власти могли бы использовать освобождение Кара-Мурзы и других заключенных, чтобы смягчить внутреннюю критику и продемонстрировать определенную гибкость, считает депутат.

«Лично мне очень жаль, что Алексей Навальный уже не застал этого момента, - говорит Юферева-Скуратовски, имея в виду эпизод с освобождением политзаключенных. - В США это может быть представлено как победа демократии и прав человека, что особенно важно в преддверии президентских выборов. Участие Германии также указывает на ее активную роль в международной дипломатии и усилия по стабилизации европейской безопасности».

Юферева-Скуратовски является членом парламентских групп «Эстония-Украина» и «Эстония-США» в Рийгикогу.