Вчера в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в лесу в деревне Пийуметса волости Тюри пропал 74-летний мужчина. К счастью, к вечеру его все же удалось найти.
ФОТО ⟩ Смотрите, как спасатели искали пропавшего человека
Получив информацию, полиция начала поиски, задействовав патрули, кинолога с собакой, Спасательный департамент с дроном и мотовездеходом, а также вертолетный отряд.
Полицейским удалось связаться с пропавшим и получить его описание. Однако в какой-то момент его телефон неожиданно отключился.
Около 21:00 поисковой команде все же удалось установить местонахождение пропавшего.
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