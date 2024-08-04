На портале Tööelu сотрудники Инспекции труда объясняют, что хотя в законе нет четкого указания на допустимые параметры температуры воздуха на рабочем месте, она остается в пределах 20-25 градусов Цельсия для сидячей работы и немного ниже для работы, требующей некоторой физической нагрузки.
«Работать в таких условиях нет сил!» В Инспекции труда объясняют, какой должна быть температура на рабочем месте
Инспекция откликнулась на вопрос работника о том, что делать, если в летнюю жару температура на рабочем месте поднимается до 30-35 градусов. Работать в таких условиях 8-9 часов нет сил. А работодатель говорит, что погоду изменить не может.
«В Законе о гигиене и безопасности труда сказано, что работодатель оформляет и оборудует рабочее место так, чтобы это позволяло предотвратить несчастные случаи на производстве и причинение вреда здоровью, а также помогало сохранить трудоспособность и благополучие работника», - отмечают в Инспекции труда.
Несмотря на то, что в законе нет конкретного требования в отношении температуры на рабочем месте, рабочая среда должна быть приемлемой для выполнения рабочих задач. Это означает надлежащую температуру и влажность воздуха, а также его доступность в необходимом объеме, подчеркивает инспекция в своем комментарии.
Рекомендуемые температурные диапазоны в зависимости от характера работы:
- Работа сидя, не требующая физических усилий: 20-25 °C
- Работа стоя или сидя, требующая некоторых физических усилий: 19-24 °C
- Работа стоя или сидя, требующая некоторых физических усилий и перемещения мелких предметов: 17-23 °C
- Работа стоя, требующая некоторых физических усилий и переноски небольших тяжестей: 16-22 °C
- Работа постоянно в движении, требующая больших физических усилий и переноски больших тяжестей: 15-20 °C
Если работодатель не может незамедлительно обеспечить в рабочей среде надлежащую температуру воздуха, следует принять другие меры в связи с соответствующими рисками, например, предоставить работникам достаточное время на перерывы в помещениях с приемлемой температурой, возможность принимать душ в течение рабочего дня, доступ к минеральной воде.
В случае проблем в инспекции предлагают действовать следующим образом: обратиться в первую очередь к своему непосредственному начальнику и постараться договориться. Проконсультироваться с уполномоченным или специалистом по рабочей среде - это следующий шаг.
Обратиться к работодателю письменно можно в случае, если слова не помогли. Проблему следует описать во всех подробностях.
«Закон о гигиене и безопасности труда (пункт 4, часть 5, статья 14) позволяет работнику отказаться от выполнения работы, которая угрожает его здоровью или здоровью других лиц. Если температура настолько высока, что представляет опасность для вашего здоровья, то вы имеете право отказаться от ее выполнения и перейти в прохладное помещение для восстановления сил, - напомнили в Инспекции труда. - Об этом нужно сразу же поставить в известность работодателя и уполномоченного по рабочей среде. Перед тем как отказаться от выполнения работы следует письменно уведомить работодателя о проблеме и потребовать ее устранения. Если вы вынуждены отказаться от работы, напишите о причинах отказа, чтобы потом, если потребуется, ваш отказ можно было обосновать».
Если температура в рабочей среде настолько высока, что работник плохо себя чувствует, необходимо прервать работу и перейти в прохладное помещение для восстановления сил. При необходимости следует обратиться к врачу. Важно, чтобы работодатель обеспечивал на рабочем месте безопасную и благоприятную для здоровья среду, принимая в случае необходимости надлежащие меры.