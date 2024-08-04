«Работать в таких условиях нет сил!» В Инспекции труда объясняют, какой должна быть температура на рабочем месте

«Закон о гигиене и безопасности труда (пункт 4, часть 5, статья 14) позволяет работнику отказаться от выполнения работы, которая угрожает его здоровью или здоровью других лиц. Если температура настолько высока, что представляет опасность для вашего здоровья, то вы имеете право отказаться от ее выполнения и перейти в прохладное помещение для восстановления сил, - напомнили в Инспекции труда. - Об этом нужно сразу же поставить в известность работодателя и уполномоченного по рабочей среде. Перед тем как отказаться от выполнения работы следует письменно уведомить работодателя о проблеме и потребовать ее устранения. Если вы вынуждены отказаться от работы, напишите о причинах отказа, чтобы потом, если потребуется, ваш отказ можно было обосновать».