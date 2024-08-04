Ослабевающая ложбина низкого давления принесет с собой в Эстонию в понедельник порцию солнечного света, однако во многих местах в первый день недели ожидаются дожди.
В понедельник во многих местах ожидаются кратковременные дожди и грозы
Как сообщило Агентство окружающей среды, в ночь на понедельник в Эстонии будет малооблачно, переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь и грозы. В некоторых местах туман. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 10-14 градусов, на побережье до 18 градусов.
На Чудском озере в ночь на понедельник ветер переменных направлений, 1-6 м/с.
Высота волны 0,2-0,5 метра. Местами возможен кратковременный дождь и грозы. В некоторых местах туман, видимость умеренная. Температура воздуха ночью 15-18 градусов тепла.
В понедельник также ожидается переменная облачность. По многим регионам пройдет кратковременный дождь, местами грозы. Ветер северных направлений, 2-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха днем 18-23 градуса.
На Чудском озере ветер северных направлений, 2-6, вечером порывами до 9 м/с. Высота волны 0,3-0,6 метра. Местами возможен кратковременный дождь и грозы. Видимость умеренная, в дождливую погоду плохая. Температура воздуха днем 20-22 градуса.