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Большинство преподавателей из Украины владеют эстонским языком на разговорном уровне

Ану Вийта-Неухаус Кадрианн Куммер
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Украинские дети в языковом лагере.
Украинские дети в языковом лагере. Фото: Elmo Riig

Переход на обучение на эстонском языке также касается учителей из числа украинских беженцев. «У всех новых иммигрантов есть пятилетний период, в течение которого они должны достичь уровня B2», - заявила министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200»).

Перевод: Ева Ойжинская

Государство запрашивает у сдающих экзамен на уровень владения языком информацию о их гражданстве. С 2022 года за два года 2045 украинцев сдали экзамен по эстонскому языку на различные уровни.

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