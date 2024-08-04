Переход на обучение на эстонском языке также касается учителей из числа украинских беженцев. «У всех новых иммигрантов есть пятилетний период, в течение которого они должны достичь уровня B2», - заявила министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200»).
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Большинство преподавателей из Украины владеют эстонским языком на разговорном уровне
Перевод: Ева Ойжинская
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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