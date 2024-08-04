КАРТА ГРОЗ Смотрите в реальном времени, как гроза движется по Эстонии

Сегодня днем ожидается переменная облачность. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, на островах и западном побережье северо-западный и западный 2-8 м/с. Во время грозы возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха составит 19-22 градуса.

На Чудском озере ветер переменных направлений 1-4 м/с. Высота волн до 0,3 метра. Ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха 18-20 градусов.

Движение гроз по Эстонии можно отслеживать в реальном времени здесь.