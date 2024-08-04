Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, сегодня ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Риск гроз выше в Центральной и Восточной Эстонии.
КАРТА ГРОЗ ⟩ Смотрите в реальном времени, как гроза движется по Эстонии
Сегодня днем ожидается переменная облачность. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, на островах и западном побережье северо-западный и западный 2-8 м/с. Во время грозы возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха составит 19-22 градуса.
На Чудском озере ветер переменных направлений 1-4 м/с. Высота волн до 0,3 метра. Ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха 18-20 градусов.
Движение гроз по Эстонии можно отслеживать в реальном времени здесь.
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