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Теракт недалеко от Тель-Авива: убиты два мирных жителя

rus.tvnet.lv
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Теракт недалеко от Тель-Авива: убиты два мирных жителя.
Теракт недалеко от Тель-Авива: убиты два мирных жителя. Фото: Gil Cohen-Magen

В Израиле недалеко от Тель-Авива в воскресенье в результате нападения с ножом была убиты женщина и мужчина, а еще двое мужчин пострадали, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на AFP и израильских медиков.

Нападавший, палестинец с оккупированного Западного берега, «нейтрализован», подтвердила полиция.

Нападение произошло в нескольких местах в Холоне, в южном пригороде Тель-Авива, рассказала служба неотложной медицинской помощи Magen David Adom.

Нападавшего «нейтрализовал» полицейский, прибывший на место происшествия.

66-летняя женщина погибла на месте. В свою очередь раненый в результате нападения 70-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице вскоре после нападения, подтвердили медики.

«Жертвы находились в трех разных местах, примерно в 500 метрах друг от друга», - говорится в сообщении Magen David Adom.

Напряженность в ближневосточном регионе нарастает: Иран и его сторонники угрожают нанести ответный удар в связи с убийством в Тегеране в среду Исмаила Хании, политического лидера палестинской радикальной группировки ХАМАС.

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