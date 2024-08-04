В Израиле недалеко от Тель-Авива в воскресенье в результате нападения с ножом была убиты женщина и мужчина, а еще двое мужчин пострадали, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на AFP и израильских медиков.
Теракт недалеко от Тель-Авива: убиты два мирных жителя
Нападавший, палестинец с оккупированного Западного берега, «нейтрализован», подтвердила полиция.
Нападение произошло в нескольких местах в Холоне, в южном пригороде Тель-Авива, рассказала служба неотложной медицинской помощи Magen David Adom.
Нападавшего «нейтрализовал» полицейский, прибывший на место происшествия.
66-летняя женщина погибла на месте. В свою очередь раненый в результате нападения 70-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице вскоре после нападения, подтвердили медики.
«Жертвы находились в трех разных местах, примерно в 500 метрах друг от друга», - говорится в сообщении Magen David Adom.
Напряженность в ближневосточном регионе нарастает: Иран и его сторонники угрожают нанести ответный удар в связи с убийством в Тегеране в среду Исмаила Хании, политического лидера палестинской радикальной группировки ХАМАС.