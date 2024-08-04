Антимигрантские акции после убийства девочек в Саутпорте: арестованы более 100 человек, беспорядки перекинулись на Белфаст

По данным полиции графства Стаффордшир, 10 человек были арестованы, а трое полицейских получили незначительные травмы.

Полиция графства Лестершир арестовала двух человек в центре города Лестер. А полиция Западного Йоркшира заявила, что акция протеста в Лидсе прошла в основном без инцидентов, но один человек был арестован.

Подожженный магазин. Фото: BBC

На юге Белфаста сильно пострадали от огня кафе и супермаркет, также сгорело несколько автомобилей. Пожарные ликвидировали несколько поджогов. Беспорядки продолжались несколько часов в субботу вечером и в воскресенье утром. При этом, как отметил член Североирландской ассамблеи Эдвин Путс, многие из участников протестов в южном Белфасте приехали туда из других районов города.

При этом не все демонстрации, прокатившиеся по Британии в субботу, переросли в насилие, в некоторых местах протестующие к вечеру мирно разошлись.

В воскресенье ожидаются новые акции протеста, хотя и не такие многочисленные, как накануне. Некоторые из них, например, в Портсмуте и Блэкберне, уже завершились, собрав по несколько сотен участников.

По данным Би-би-си, на выходные ультраправые активисты планируют провести не менее 30 демонстраций по всей Великобритании, в том числе новую акцию протеста в Саутпорте, с которого и начались протесты. Для работы в выходные власти мобилизовали дополнительно 70 прокуроров, чтобы без задержек предъявить обвинения арестованным участникам беспорядков.